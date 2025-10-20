AUTÓNOMOS

El Gobierno recula y ahora propone congelar las cuotas de los autónomos que tienen menos ingresos

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha asegurado en una entrevista en el diario 'El País, que el Gobierno prorrogará las tarifas actuales si no logra respaldo parlamentario.

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha respondido en una entrevista en 'El País' a las críticas recibidas por el incremento de cuotas diciendo que es sólo una propuesta. Una propuesta que rectifica con la congelación de las cuotas, pero sólo para los tres tramos más bajos, porque para el resto, mantiene la subida anunciada hace una semana.

No había despertado el anuncio mucho consenso, de entrada, porque se ganó el rechazo de las principales asociaciones de autónomos como ATA. Tampoco contaba con muchos aliados entre sus socios de investidura como ERC, Junts y el BNG, que ya han dicho que, si esa es la propuesta, votarán en contra.

También desde Sumar, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a la cabeza cuestionan la medida, mientras que hoy el Ministerio de Seguridad Social trasladará esta nueva propuesta a los agentes sociales, es decir; a la patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

La ministra ha asegurado en la entrevista que el Gobierno prorrogará las tarifas actuales si no logra respaldo parlamentario y que aún no han hecho un cálculo de impacto recaudatorio.

Al ser preguntada sobre si puede garantizar que se va a mantener el modelo de cotización por ingresos reales pactado en la reforma de 2022, la ministra ha asegurado que la única manera de paliar la brecha entre lo que un autónomo cobrará de jubilación con lo que cobra un asalariado son las cotizaciones reales. Ha resaltado que la ley de 2022 fue respaldada por todas las asociaciones.

Soy absolutamente sensible con los trabajadores de menores ingresos

En cuanto a la subida de la cuota de autónomos a un 40% de autónomos con ingresos muy bajos, ha explicado que es "absolutamente sensible con la parte más baja de las tabla, con los trabajadores más vulnerables, de menores ingresos" y que por eso están trabajando en otra propuesta, que consiste en la congelación de los tres primeros tramos de la tabla, la denominada reducida.

