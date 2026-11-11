El secretario general de CCOO defiende el éxito de la huelga general: "Hablamos de millones de personas en la calle"

La convocatoria de la huelga general este 11 de noviembre ha dejado imágenes donde miles de personas se han manifestado en las calles de multitud de ciudades de toda España. Es por ello que los líderes de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), Unai Sordo y Pepe Álvarez, han catalogado de "éxito" la huelga, destacando que ha habido más respaldo del que podía esperarse.

Tal ha sido la repercusión que los propios sindicatos han cifrado el seguimiento entre el 41% y el 75% en toda España, con una participación de hasta el 80% en la Comunidad de Madrid.

Se trata de unos datos que el propio Unai Sordo, secretario general de CC.OO, ha reafirmado en una entrevista en La Brújula, destacando el balance "positivo" de la movilización y las multitudinarias manifestaciones celebradas en distintas ciudades españolas, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

"Creo que es un éxito sin paliativos de la huelga general", ha asegurado Sordo, que considera que las protestas de la tarde han confirmado las expectativas de los sindicatos. Según su valoración, cientos de miles de personas han participado en las concentraciones de las principales ciudades y las movilizaciones también han tenido una importante repercusión en capitales de menor tamaño.

Así las cosas, el secretario general ha llegado a hablar de millones de personas movilizadas durante una jornada marcada por la lluvia donde se ha conseguido conectar las reivindicaciones laborales tradicionales con las dificultades que afrontan los jóvenes para acceder a una vivienda.

Sordo destaca la caída del consumo eléctrico

Preguntado por los indicadores que permiten medir el éxito del paro laboral, Sordo ha reconocido que resulta complicado obtener datos homogéneos de seguimiento en todo el territorio nacional.

El dirigente sindical ha explicado que la incidencia ha sido desigual en función de los sectores y de la presencia sindical en los centros de trabajo. En este sentido, ha destacado que la caída de la demanda energética durante las primeras horas de la mañana fue "relevante" y que el consumo llegó a presentar un comportamiento más parecido al de un domingo que al de una jornada laboral ordinaria.

Para Sordo, la huelga general ha servido como instrumento para dar visibilidad a un problema que afecta especialmente a las generaciones más jóvenes. "Ha sido una especie de abrazo intergeneracional de la parte de la clase trabajadora que puede parar, que puede hacer huelga, con esa otra parte de la juventud trabajadora que tiene que reivindicar poder acceder a una vivienda en condiciones asequibles".

El sindicato pedirá responsabilidades por las cargas policiales en Madrid

A pesar del éxito planteado por Sordo, el secretario general ha lamentado las numerosas cargas policiales que se han producido alrededor del país. En este sentido, ha criticado especialmente la actuación policial en Madrid y ha denunciado el uso de gas pimienta contra algunos manifestantes.

"No son propias de un Estado democrático", ha afirmado al referirse a las imágenes de agentes utilizando este producto directamente en la cara de algunos participantes en las protestas.

El dirigente sindical ha anunciado que CCOO buscará protección legal ante lo que considera actuaciones policiales desproporcionadas. "Vamos a demandar", ha asegurado, aunque ha insistido en que estos episodios no deben empañar lo que considera una jornada histórica de movilización social.

A su juicio, las protestas han servido para visibilizar la "gran fractura socioeconómica" que atraviesa España, especialmente por las dificultades para acceder a una vivienda.

Los cambios necesarios en materia de vivienda

La vivienda ha sido una de las principales reivindicaciones de la huelga. La dificultad para acceder a un alquiler o comprar una casa constituye uno de los principales problemas estructurales del país, de tal forma que Sordo ha responsabilizado de esta situación a las políticas desarrolladas durante las últimas décadas.

"La política de vivienda en España es errónea", ha subrayado. En su opinión, el país renunció a mantener un parque público de vivienda protegida y permitió que numerosos inmuebles de protección oficial pasaran posteriormente al mercado privado.

Como alternativa, el secretario general de CCOO ha reclamado una inversión pública equivalente al 1% del PIB durante los próximos años para construir entre un millón y medio y dos millones de viviendas a precio protegido.

Además, ha planteado otras medidas para frenar el encarecimiento del mercado inmobiliario, entre ellas limitar el acaparamiento de viviendas por parte de los fondos de inversión, regular el uso turístico de los inmuebles y establecer límites temporales a los alquileres en las zonas tensionadas.

El secretario general también ha explicado por qué considera que la movilización ha llegado precisamente en este momento. Según ha relatado, el fallecimiento de Maricarmen ha provocado un impulso de las protestas y de la respuesta social, desembocando en la convocatoria de la huelga.

Sordo niega la implicación del Gobierno

Ante las hipótesis que situaban en el centro de la movilización la posible implicación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la convocatoria de la huelga, el secretario general de CC.OO. ha desmentido estas afirmaciones.

"Es radicalmente falsa esa información», ha aseverado. El dirigente sindical ha explicado que incluso llegó a revisar su registro de llamadas telefónicas por curiosidad y que no encontró ninguna comunicación de Yolanda Díaz relacionada con la convocatoria. "Nosotros no actuamos al dictado del Gobierno, ni convocamos las movilizaciones porque nos lo diga el Gobierno", ha insistido.

El coste económico de hacer huelga

Por último, Sordo ha reconocido que secundar una huelga general supone un esfuerzo económico que no todos los trabajadores pueden permitirse. Preguntado por aquellas personas que, especialmente en pequeñas y medianas empresas, no han podido sumarse al paro por miedo a represalias o por no poder asumir el descuento salarial, Sordo ha admitido que perder parte de la nómina puede suponer un problema para quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Sin embargo, ha defendido la importancia de este derecho para conseguir mejoras laborales. "Sin huelgas no se mejoran los salarios para llegar a fin de mes", ha argumentado.

Además, ha mostrado su preocupación por las posibles presiones empresariales que pueden sufrir algunos trabajadores cuando quieren secundar una movilización. Según ha recalcado, todavía existen empresas con relaciones laborales autoritarias en las que algunos empleados pueden sentir que no tienen libertad para ejercer su derecho a la huelga.