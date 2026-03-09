Qué sectores son los más perjudicados por la guerra de Irán: transporte, agricultura, siderúrgicas o aerolíneas

El conflicto en Oriente Medio ya está provocando el alza de precio de algunos insumos. De momento, los sectores más afectados son la agricultura y el transporte. De hecho, las organizaciones agrarias han alertado del alza de precios de los fertilizantes y el gasóleo.

Además, han advertido de que existen movimientos "especulativos" y que ese el encarecimiento se trasladará al coste de los alimentos para los consumidores.

Los medios de producción agrícola se están encareciendo entre un 205 y un 40%

Representantes de Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han coincidido en que la escalada bélica como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán está encareciendo los medios de producción agrícola -entre un 20 % y un 40 %- e incluso está dificultando el suministro de fertilizantes.

El transporte es otro de los sectores que está siendo más perjudicado, por la subida del gasóleo. El petróleo ha llegado a superar los 119 dólares y el gas sube un 15%.

Con el alza de este lunes, el precio del brent se dispara un 44,3 % desde que, el pasado sábado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque conjunto contra Irán, que se ha extendido por Oriente Medio.

"La situación ya está afectando a la producción regional. Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han comenzado a reducir la producción a medida que se agotan sus reservas, mientras que la producción de Irak habría caído hasta un 60 %", según los expertos.

Posible liberalización de reservas

En este contexto, los ministros de Finanzas de los países del G7 abordarán este lunes una posible liberación conjunta de reservas de petróleo de emergencia, un hecho que, según los analistas de Renta4, habría ayudado a moderar la fuerte subida inicial del precio del crudo.

Desde Bank of America, sus analistas destacan que la situación en Irán se vuelve cada vez "más preocupante", y advierten de que, si persiste la cotización del petróleo por encima de los 100 dólares, se podría reavivar la inflación global.

La Comisión Europea ha asegurado que no teme desabastecimiento de petróleo y gas como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, aunque sí ha expresado su preocupación por la influencia que puede tener en el alza de precios.

Transporte aéreo

El conflicto militar en Medio Oriente también ha generado una crisis significativa en los sectores de transporte aéreo y energía (con impacto indirecto en siderúrgicas), provocando la suspensión de vuelos, desvíos de rutas y la volatilidad en los precios.

El cierre del espacio aéreo en áreas como Teherán, Bagdad, Doha, Bahréin y Kuwait ha forzado a las aerolíneas a buscar rutas alternativas, aumentando costes y tiempos de vuelo.

Aunque el impacto directo más fuerte es en el sector del transporte, la industria pesada y la siderurgia se ven afectadas por la interrupción de la cadena de suministro y la subida de costes energéticos.

Los costes de producción y transporte para materiales como el acero, aluminio, cemento y hormigón producidos en el Medio Oriente están aumentando significativamente.

El Gobierno tiene medidas preparadas

Por su parte, Yolanda Díaz ha detallado que el Ejecutivo ya tiene preparadas varias medidas para hacer frente al impacto económico por la guerra en Oriente Próximo, entre ellas los ERTE para los trabajadores y la prohibición de despidos, así como ayudas a empresas y el mecanismo RED para permitir que se reduzcan jornadas.