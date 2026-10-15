Qué pasará con las pensiones en enero de 2027 si todavía no hay nuevo Gobierno tras el 29N

Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha llevado a multitud de pensionestas a preguntarse qué sucederá con la subida prevista para enero de 2027, especialmente si España no tiene nuevo Gobierno para entonces si las negociaciones para formar Ejecutivo se alargan.

Sin embargo, la legislación española contempla un mecanismo para actualizar anualmente las pensiones contributivas en función de la inflación. Por tanto, la subida está prevista por ley, pero un bloqueo parlamentario sí podría complicar su aplicación en enero de 2027.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo tiene intención de aprobar la subida incluso si continúa en funciones después de las elecciones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, también ha defendido que existen mecanismos legales para hacerlo.

La ley garantiza la revalorización anual de las pensiones

El artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas deben actualizarse al comienzo de cada año conforme a la evolución de los precios.

En concreto, la subida se calcula utilizando la media de las tasas interanuales del IPC de los doce meses anteriores a diciembre, es decir, desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2026 para determinar el incremento de enero de 2027.

La norma también contempla que, si esa media fuera negativa, las pensiones no se reducirían.

¿Puede un Gobierno en funciones aprobar la subida?

Esta es precisamente la cuestión que ha abordado este jueves Carlos Cuerpo. El ministro ha explicado que el dato de inflación necesario para calcular la revalorización se conocerá el 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones.

Por este motivo, el Ejecutivo contempla aprobar el correspondiente real decreto-ley durante el mes de diciembre, cuando podría encontrarse en funciones.

"A mi juicio, pero eso lo tendrán que valorar los abogados del Estado, está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre, es de urgente necesidad e interés general", ha señalado Cuerpo en una entrevista en TVE.

El Gobierno contempla que la revalorización de las pensiones para 2027 sea aprobada mediante un decreto-ley inmediatamente después de las elecciones del 29 de noviembre y convalidada posteriormente por la Diputación Permanente del Congreso. Este órgano mantiene la representación parlamentaria de la legislatura saliente hasta la constitución de las nuevas Cortes, por lo que la votación podría celebrarse con las mayorías anteriores a los comicios, independientemente de su resultado.

¿Cuánto subirán las pensiones en enero de 2027?

Por ahora no existe un porcentaje definitivo. Habrá que esperar a conocer el dato adelantado de inflación de noviembre para calcular la media que determina la revalorización.

Como ejemplo, si el incremento finalmente aprobado fuera del 3 %, una pensión contributiva de 1.200 euros mensuales pasaría a 1.236 euros, mientras que una de 1.500 euros aumentaría hasta los 1.545 euros. Son cantidades exclusivamente ilustrativas, no una previsión oficial.

Además, las pensiones mínimas cuentan con reglas específicas de mejora progresiva, por lo que sus incrementos pueden diferir del porcentaje general.