El conocido como 'Plan Auto +', la ayuda económica para compradores de vehículos eléctricos, ha llegado a su fin para lo que resta de 2026. Multitud de interesados en la compra de estos coches no tendrán garantizada la ayuda puesto que, a pesar de que la vigencia del plan es hasta el 31 de diciembre, los 350 millones de euros de presupuesto reservados se han agotado.

La ayuda está destinada a incentivar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, aunque ya no habrá posibilidad de beneficio para los compradores que se decidan a partir de ahora. No obstante, desde el Gobierno apuntan que las nuevas solicitudes entrarán en una lista de espera sin garantía de recibir la subvención.

De esta forma, cualquier ciudadano que adquiera un vehículo eléctrico debe saber que no tiene asegurada la entrega de la ayuda, aunque sí estarán en dicha lista de espera. Según establece la normativa del programa, los ciudadanos que se encuentren en espera podrán recibir la subvención si se libera presupuesto por renuncias, desistimientos o denegaciones de expedientes anteriores, o si se aprueba una nueva dotación económica.

El Gobierno descarta ampliar la ayuda

El Ministerio de Industria tenía planeado sacar una nueva convocatoria para enero de 2027. Sin embargo, la disolución de las cortes y la llegada de los comicios han truncado todo lo establecido.

A pesar de que la idea del Ejecutivo era cubrir las solicitudes que quedaran en lista de espera y las matriculaciones hechas desde enero, las elecciones del 29N dejan en el aire el futuro de las ayudas a los vehículos eléctricos e híbridos.

Todo después de que el Gobierno haya descartado inyectar más fondos. Y es que solo podría hacerlo con un crédito extraordinario, y el departamento no cuenta con partidas suficientes.

Qué pasa si ya has encargado un coche eléctrico

Desde el pasado 18 de noviembre, la línea de particulares del Plan Auto+ entró en lista de espera. Es por ello que quien registre ahora su solicitud de ayuda para un eléctrico o un híbrido enchufable ya no tiene garantizado cobrarla.

No obstante, sí tendrá posibilidad de solicitarla y quedar en lista de espera. El programa sigue abierto hasta el 31 de diciembre, por lo que que se pueden seguir presentando expedientes, aunque ya no haya presupuesto detrás de ellos.

Por tanto, las opciones que existen para beneficiarse de la ayuda son las siguientes:

Que un beneficiario de la ayuda retire su solicitud.

Que un ciudadano que solicitó la ayuda cuando aún existían fondos no cumpla con los requisitos.

Que se amplíe el presupuesto a partir de enero. En este caso, sería necesario que el nuevo Gobierno, conformado antes del 23 de diciembre, decida prorrogar la ayuda. Aunque el marco regulador del Programa Auto+ contempla su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, las futuras convocatorias y sus correspondientes presupuestos dependerán de las decisiones que adopte el próximo Gobierno.

No todo el mundo podrá entrar en la lista de espera

A pesar de que aún se mantiene la posibilidad de presentar la solicitud, no todo el mundo que compre un vehículo de estas características podrá presentar la documentación pertinente. Y es que los interesados solo podrán presentar la solicitud en caso de que el coche ya esté matriculado a su nombre y pagado, puesto que se exige la ficha técnica, el permiso de circulación definitivos, la factura y los justificantes de pago.

Esto implica que solo se podrá acceder a la lista de espera en el momento en el que se entrega el vehículo, por lo que no todo el mundo podrá ser beneficiario. Por ejemplo, en el caso de Tesla, aquellos compradores que hayan realizado la reserva del coche no lo recibirán hasta el primer trimestre de 2027, por lo que las posibilidades de entrar en la lista desaparecen.

La deducción en el IRPF también caduca en 2026

Otro de los incentivos para comprar vehículos eléctricos también caducará el 31 de diciembre de 2026. En este caso, se trata de la deducción del 15% en el IRPF, con hasta 3.000 euros, por la compra de este tipo de vehículos, así como por instalar un punto de carga. Desde el sector se teme que esta ayuda en la Renta no sea renovada de cara al próximo año.