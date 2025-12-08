Los precios de "una de la Navidades más caras de la historia" golpean a la clase media

El consumo navideño en España confirma su tendencia de recuperación tras varios años de altibajos. Según el informe publicado por EAE Business School, el gasto por persona alcanzó los 550 euros en 2022, descendió con fuerza hasta los 471 euros en 2023 (un retroceso del 14%) y repuntó en 2024 hasta los 499 euros (6%). Para estas Navidades de 2025, la previsión es especialmente optimista: 565 euros por persona, la cifra más alta de los últimos años.

Este crecimiento no se da en solitario. Al comparar el gasto español con el del resto de Europa, el informe Europe Holiday Spending Outlook 2024 del Instituto Económico de Mastercard señala que el consumo navideño aumentó en España un 5,3%, frente al 2,9% de media europea. El diferencial, superior al doble, sitúa a España entre los mercados con mayor dinamismo del continente, solo superado por un reducido número de países con crecimientos muy puntuales.

La presión económica empuja a pedir créditos

La tendencia al alza convive con señales evidentes de presión económica sobre los hogares. En la tertulia de Por fin, el escritor Ángel Antonio Herrera destacó que se ha vuelto "habitual" pedir créditos para financiar gastos relacionados con el ocio: vacaciones, celebraciones o incluso "pasarlo muy bien estos días de espumillón". "Habrá quien se gaste millonadas y quien no llegue a los 80 euros”, afirmó. Mientras, David Mejía ha hablado de un proceso de "proletarización" de las clases medias por la subida de precios.

La periodista Elisa Beni incidió en esta brecha, señalando que el recurso al endeudamiento es síntoma claro de "la crisis en la que está sumida la clase media", que busca mantener sus hábitos festivos pese a la pérdida progresiva de capacidad adquisitiva.

¿Quién gastará más y quién gastará menos en 2025?

Las previsiones apuntan a una notable estabilidad en el comportamiento del consumidor español. Este año:

El 50% mantendrá su mismo nivel de gasto.

El 25% aumentará su presupuesto navideño.

El 25% lo reducirá respecto al año anterior.

Entre quienes optan por ajustar sus compras, un 70% lo atribuye directamente a dificultades económicas derivadas del incremento de precios. La inflación acumulada en alimentación, energía y alquiler continúa condicionando el margen de maniobra de numerosos hogares.

El sector del gran consumo espera una "excelente campaña"

Pese a las tensiones económicas de los consumidores, la industria prevé resultados muy positivos. La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC) estima que el 77% de las empresas de gran consumo anticipa una campaña navideña "excelente" en 2025, impulsada por el repunte del gasto medio, el incremento de ventas online y la recuperación de la movilidad y las celebraciones familiares.

España se encamina hacia una Navidad de récord en gasto por persona, liderando el crecimiento del consumo en Europa. Pero tras la euforia comercial, los expertos advierten: muchas familias sostienen este aumento a costa de apretarse el cinturón durante el resto del año o incluso recurriendo a créditos, un síntoma inequívoco de la fragilidad de la clase media.