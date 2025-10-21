autónomos

Podemos no ve suficiente la rectificación del Gobierno con los autónomos: "Es injusto y contrario a la Constitución"

La formación morada propone que aquellas personas que tengan ingresos bajos deben afrontar cuotas más bajas que los autónomos con ingresos superiores

Aurora Molina

Madrid |

Ione Belarra, líder de Podemos, durante una rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados

El Ministerio de Inclusión ha retirado la propuesta de subida trianual de las cuotas para los autónomos y ha planteado un alza "prudente" para 2026 que parte de la congelación para los tramos más bajos y subidas simbólicas entre un 1% y un 2,5% para los tramos más altos. Esto implica que las personas que ingresen hasta 1.166 euros no tendrán ningún cambio en sus cuotas mensuales, mientras que las demás verán aplicadas una subida moderada.

La decisión por parte del Gobierno tiene lugar pocos días después de que el Ministerio de Inclusión lanzase una propuesta inicial en la que se contemplaban subidas de hasta un 35% en algunos casos.

Podemos pide menores cuotas para ingresos bajos

Desde Podemos plantean que los autónomos "que menos ingresan tienen que pagar menos". Según señala Ione Belarra, "es injusto que quienes menos ingresan paguen como cuota el 30% de sus ingresos y los que más ingresan paguen apenas el 8% o 10%".

Para la formación morada que lidera Belarra se trata de "una propuesta injusta" que va en contra de lo que dicta "la Constitución, que dice que los impuestos tienen que ser progresivos". Así lo ha señalado la dirigente en declaraciones desde el Congreso de los Diputados.

"Vamos a exigir que se cumpla con los principios legislativos de nuestro país", ha advertido Belarra. "Nuestro país necesita que las grandes empresas paguen lo que le corresponden y aliviar a los autónomos que menos ganan".

La indignación de UGT

Por su parte, desde el sindicato UGT aseguran que harán "cuentas" de la merma que supone la nueva propuesta del Gobierno para los ingresos a la Seguridad Social. Según ha anunciado su secretario general, Pepe Álvarez, van a solicitar al Gobierno que haga "un talón" con esa diferencia. "Las alegrías de hoy pueden ser las penas de mañana", ha lamentado.

"Hoy seguramente que puede haber personas que lo vean bien, mañana si esto continúa así y, además, se retocan algunas otras cosas que la patronal quiere retocar para que haya menos ingresos, cuando la AIReF emita dentro de tres años el próximo informe (de pensiones) y este no sea de las características del que ha emitido hace unos meses, empezaremos con el rollo de siempre: la Seguridad Social no es viable, no se pueden pagar las pensiones, no se pueden subir las pensiones, las pensiones se pueden pagar", ha criticado el sindicalista.

Preguntado por el apoyo de algunas formaciones políticas de izquierda a la nueva propuesta de Seguridad Social, Álvarez ha indicado que su "sensación" es que no han visto en profundidad la norma, porque más allá de congelar las cuotas en los tramos más bajos, el nuevo documento incluye que "los cotizantes que menos cotizaban, ahora cotizan un poquito menos todavía".

