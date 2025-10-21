UGT lamenta la rectificación del Gobierno con los autónomos: "Van a salir perjudicados"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mantenido en la misma línea que expresó tras la primera propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los autónomos. En aquella ocasión se mostró partidario de la subida de las cuotas, por eso ahora, no comparte la rectificación del Gobierno en su nueva propuesta.

Según ha advertido, el cambio planteado por el Gobierno supondrá que "los autónomos, en general, van a salir perjudicados", ya que muchos verán reducidas sus prestaciones futuras a cambio de una ligera rebaja en sus cotizaciones actuales.

Críticas a la nueva propuesta de cotización

El Ministerio de Seguridad Social ha propuesto congelar las cuotas de los autónomos con ingresos de entre 670 y 1.166,7 euros mensuales, y aumentar las del resto entre 2,91 y 14,75 euros al mes a partir de 2026. Una medida que, a juicio del líder sindical, desvirtúa el acuerdo alcanzado en 2022 entre el Gobierno, los agentes sociales y las organizaciones empresariales para reformar el sistema de pensiones.

"En el año 22 llegamos a un acuerdo equilibrado que prevé prestaciones e ingresos a la Seguridad Social", ha recordado Álvarez. "Me parece que generar debates sobre un acuerdo que está dando muy buenos resultados no es un buen camino", añadió.

El dirigente sindical ha subrayado que, aunque algunos autónomos "se ahorrarán unos euros al mes en su cotización", una parte muy importante "va a tener menos prestaciones económicas, tanto la prestación de maternidad, como la de baja, como incluso la propia pensión".

"Las alegrías de hoy pueden ser las penas de mañana"

Álvarez ha avanzado que UGT hará "las cuentas" sobre el impacto de la medida en los ingresos de la Seguridad Social y exigirá al Gobierno que compense la pérdida con un aporte directo: "Le vamos a pedir al Gobierno que haga un talón con esa diferencia, porque las alegrías de hoy pueden ser las penas de mañana".

El sindicalista ha alertado además del riesgo de que esta rebaja se traduzca, en el futuro, en argumentos para cuestionar la viabilidad del sistema público: "Cuando la AIReF emita dentro de tres años el próximo informe y no sea tan favorable como el último, empezaremos con el rollo de siempre: que la Seguridad Social no es viable, que no se pueden pagar las pensiones o subirlas".

"Las pensiones se pueden pagar y mantener hoy, mañana y dentro de 50 años si seguimos la hoja de ruta que hemos acordado", ha zanjado.