Las novedades de este año en la Renta para saber si estás obligado a hacer la declaración, según tu sueldo

Este miércoles 8 de abril arranca la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2025. Desde hoy hasta el próximo 30 de junio, los usuarios pueden presentar su declaración en diferentes plazos: por Internet en todo momento, del 6 de mayo al 30 de junio por teléfono -con cita previa del 29 de abril al 27 de junio- y del 1 al 30 de junio de manera presencial en oficinas de la Agencia Tributaria -con cita previa del 29 de mayo al 27 de junio-.

Una de las dudas que surge cada año es quién debe presentar la Renta. La pregunta, sumada a los cambios que hay cada campaña, lleva a la Agencia Tributaria a establecer límites en las rentas del trabajo para conocer si un trabajador tiene que realizar la declaración.

Quiénes están obligados a presentar la declaración de la Renta

En esta campaña de la Renta, deberán presentar declaración aquellos contribuyentes que hayan obtenido rentas en el trabajo superiores a los 22.000 euros anuales, en caso de un pagador, o de 15.876 euros si hay dos o más pagadores.

También la tendrán que presentar los autónomos, las personas que se beneficien del Ingreso Mínimo Vital, aunque este se encuentre exento, y las personas integrantes de la unidad de convivencia.

Los beneficiarios de las prestaciones por desempleo no estarán obligados a realizar la declaración al convalidar el Congreso el decreto-ley de revalorización de las pensiones, que también incluía esta medida.

Más de 13.000 millones a 15,6 millones de contribuyentes en 2025

De acuerdo con los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, en la Campaña de la Renta correspondiente al año 2024 se devolvieron 13.094 millones de euros a 15.611.000 contribuyentes, de tal forma que, a 30 de diciembre, se había efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas en número y se había abonado el 95,5% de los importes solicitados.

A cierre de año se habían presentado 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que el año anterior en las mismas fechas, de las cuales un 65%, 16 millones, tuvieron un resultado a devolver.

En el marco de la campaña, se presentaron más de 47.000 declaraciones rectificativas de contribuyentes que modificaron su declaración a partir de la carta remitida por la Agencia, evitando así una posible comprobación posterior, la generación de intereses y la eventual imposición de sanciones.