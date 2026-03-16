El Gobierno no ve "ninguna anomalía" en los precios de los carburantes a pesar de la fuerte subida del diésel y la gasolina

A pesar de la fuerte subida del diésel y la gasolina, el Gobierno no ve "ninguna anomalía en los precios de los carburantes.

El precio del barril de Brent, por encima de los 105 dólares

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% a las 8.22 horas de este lunes y cotizaba por encima de los 105 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidió la semana pasada liberar 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor de su historia, para contribuir a reducir las tensiones en los precios del petróleo.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil (hace una semana el Brent llegó a tocar los 118 dólares), se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue más de lo esperado y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde ya han sido atacados varios barcos petroleros.

El diésel sube 30 céntimos en una semana

Esa volatilidad en los precios del barril de petróleo está teniendo su traslación en los precios de los carburantes. Y es que el diésel ha subido alrededor de unos 30 céntimos en una semana. Pasó de unos 1,46 €/L a a rondar los 1,78 €/L en unos 7 días.

En cuanto a la gasolina, la subida es menor, ha experimentado una subida de 10-18 céntimos en una semana. Ha pasado de costar 1,50 €/L a 1,65 €/L en el mismo periodo.

Para el Gobierno estas subidas no responden a la existencia de alguna anomalía en los precios de los carburantes, según le han trasladado desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El ministro ha afirmado que están "monitorizando" los precios y ha descartado, por el momento, rebajar el IVA a los alimentos entre las medidas para paliar el impacto de la guerra en Irán. Además, el ministro ha pedido "tranquilidad" a la ciudadanía y ha resaltado que van a vigilar la evolución de los precios cuando empiecen a bajar para comprobar que ese descenso repercute también en un abaratamiento en las estaciones de servicio.

Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas

El Gobierno celebrará este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán. Se trata del Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, "con medidas estructurales y coyunturales", tal como había avanzado Pedro Sánchez.