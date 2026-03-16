Última hora de la guerra de Irán, en directo: continúan los ataques israelíes en el aeropuerto de Teherán

El secretario de Energía de EEUU cree que la guerra con Irán terminará "en las próximas semanas"

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cree que la guerra con Irán terminará "en las próximas semanas", lo que pondrá fin a la interrupción en el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, que ve como un "sufrimiento a corto plazo" necesario para que Oriente Próximo no sea un rehén de la política de Irán.

"Creo que este conflicto terminará en las próximas semanas. Podría ser antes incluso", ha asegurado este domingo en una entrevista con la cadena televisiva ABC News, en relación a la guerra iniciada tras la ofensiva sorpresa lanzada contra Irán el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Wright se ha mostrado convencido de que entonces se producirá un aumento de los suministros y una bajada en los precios del crudo, que han superado los 100 dólares el barril ante el bloqueo del estrecho de Ormuz llevado a cabo por Irán, un escenario que el Ejecutivo estadounidense alega que manejaba antes de lanzar su ofensiva contra la República Islámica. "Éramos conscientes de que habría una disrupción a corto plazo", ha asegurado.

Así, ha negado que Washington no planease la respuesta ante un posible cierre de Ormuz -un paso estratégico por donde circula más de un quinto del comercio mundial-, una medida que ha provocado un considerable aumento en los precios de la gasolina que, para el secretario de Energía, cambiará la situación geopolítica en el mundo "para siempre".