Última hora de la guerra de Irán, en directo: continúan los ataques israelíes en el aeropuerto de Teherán
Sigue en directo las últimas noticias de la guerra en Irán, los ataques de Israel y Estados Unidos, y la última hora sobre la crisis del petróleo.
Por qué el precio de la gasolina sube tan rápido, pero tarda tanto en bajar: así es la teoría del "efecto cohete y pluma"
La guerra y el cierre del estrecho de Ormuz que ponen en jaque la economía mundial: "Si sigue el bloqueo afectará a la cadena de suministro"
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La UE plantea una misión para mantener abierto el estrecho de Ormuz
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha planteado establecer una misión europea o incluso una organizada por Naciones Unidas para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado en estos instantes por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.
Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que reúne a los ministros de Exteriores de los 27 en Bruselas, en las que ha detallado que abordará con los jefes diplomáticos qué iniciativas se pueden poner en marcha para garantizar el tránsito en la principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo.
El precio del crudo Brent supera los 105 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a aperturas mixtas
El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 2% a las 8.22 horas y cotizaba por encima de los 105 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, situándose muy por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.
Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, subía un 1,7%, hasta los 98,57 dólares por barril.
Irán avisa de "otra terrible y nueva ecuación de los precios de la energía" por los ataques a la isla de Jark
La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido en la madrugada de este lunes a Estados Unidos e Israel de que atacar la estratégica isla de Jark, uno de sus epicentros petroleros, derivará en "otra terrible y nueva ecuación sobre los precios y la distribución de la energía en el mundo", después de que las medidas militares de Teherán contra el tránsito en el estrecho de Ormuz, parte de su respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, haya llevado al precio del barril de crudo a superar los 100 dólares.
Irán denuncia ataques israelíes contra el aeropuerto de Teherán y un complejo residencial "densamente poblado"
Una nueva oleada de ataques aéreos perpetrados en la noche de este domingo por el Ejército israelí contra Irán ha impactado sobre el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en Teherán, así como en un complejo residencial de la ciudad de Arak (centro), a propósito de la escalada de hostilidades desatada en la región tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.
"En el marco de los continuos ataques contra zonas civiles, el aeropuerto de Mehrabad ha vuelto a ser blanco de aviones de combate israelíes hace unos minutos", según ha confirmado el portal iraní de noticias Sepah News, muy próximo a la Guardia Revolucionaria.
Una nueva oleada de ataques israelíes en el sur de Líbano se salda con al menos 10 muertos y 13 heridos
Al menos diez personas han muerto y otras trece han resultado heridas este domingo en una nueva oleada de ataques aéreos del Ejército israelí contra el sur de Líbano, en el marco de su ofensiva contra este país tras el lanzamiento de cohetes por parte partido-milicia chií libanés Hezbolá como represalia por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en el primer día ofensiva de Estados Unidos e Israel.
Irán dice que el ataque de Israel contra depósitos de combustible en Teherán es "ecocidio"
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, dijo este lunes que el ataque lanzado por Israel durante la guerra contra depósitos de combustible en Teherán constituye "ecocidio" o destrucción ambiental, tras envolver la capital iraní en una nube tóxica.
"Los residentes (de Teherán) sufren daños a largo plazo en su salud y bienestar. La contaminación del suelo y las aguas subterráneas podría tener consecuencias durante generaciones", dijo en la red social X el jefe de la diplomacia de la nación persa.
El Ejército de Israel reconoció que el 8 de marzo atacó por primera vez depósitos de combustible en Teherán y zonas cercanas que, según su versión, eran usados por las fuerzas armadas iraníes, lo que dejó la capital iraní envuelta en una nube tóxica, mezcla de lluvia y humo.
Tras ese ataque, la Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y permanecer en sus casas ante la toxicidad de la ciudad, con una población estimada que supera los 12 millones de habitantes en su área metropolitana.
Los ataques impactaron contra cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos, confirmó el director ejecutivo de la Compañía Nacional Iraní de Distribución de Productos Petrolíferos, Keramat Veis Karami, según recogió entonces la agencia iraní IRNA.
Trump augura que la OTAN enfrentará "muy mal futuro" si los aliados no ayudan a EEUU a desbloquear Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este domingo que a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) le deparará un "muy mal futuro" si los aliados no colaboran en aras de reabrir el estrecho de Ormuz, enclave estratégico del comercio internacional de petróleo que se encuentra bloqueado por el Ejército iraní como respuesta a la ofensiva lanzada por Washington e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
"Es lógico que quienes se benefician del estrecho ayuden a garantizar que no ocurra nada malo allí", ha considerado el mandatario norteamericano en una entrevista con el periódico británico 'Financial Times' en la que ha apuntado a China y Europa como especialmente dependientes del petróleo de la zona. Por todo ello, ha asegurado, "si no hay respuesta" de estos o la misma es "negativa", el futuro de la OTAN será "muy malo".
El inquilino de la Casa Blanca ha realizado estas declaraciones poco más de un día después de haber instado a países como China, Japón, Francia, Corea del Sur o Reino Unido a acompañar a navíos estadounidenses en una misión naval internacional para desbloquear el estrecho de Ormuz, coyuntura que ha desatado una escalada de precios elevando el coste del barril de Brent, referencia en los mercados europeos, a los 106 dólares. Muchos de ellos ya han comunicado su negativa.
El secretario de Energía de EEUU cree que la guerra con Irán terminará "en las próximas semanas"
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, cree que la guerra con Irán terminará "en las próximas semanas", lo que pondrá fin a la interrupción en el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz, que ve como un "sufrimiento a corto plazo" necesario para que Oriente Próximo no sea un rehén de la política de Irán.
"Creo que este conflicto terminará en las próximas semanas. Podría ser antes incluso", ha asegurado este domingo en una entrevista con la cadena televisiva ABC News, en relación a la guerra iniciada tras la ofensiva sorpresa lanzada contra Irán el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.
Wright se ha mostrado convencido de que entonces se producirá un aumento de los suministros y una bajada en los precios del crudo, que han superado los 100 dólares el barril ante el bloqueo del estrecho de Ormuz llevado a cabo por Irán, un escenario que el Ejecutivo estadounidense alega que manejaba antes de lanzar su ofensiva contra la República Islámica. "Éramos conscientes de que habría una disrupción a corto plazo", ha asegurado.
Así, ha negado que Washington no planease la respuesta ante un posible cierre de Ormuz -un paso estratégico por donde circula más de un quinto del comercio mundial-, una medida que ha provocado un considerable aumento en los precios de la gasolina que, para el secretario de Energía, cambiará la situación geopolítica en el mundo "para siempre".
Defensas antiaéreas derriban 145 drones ucranianos sobre trece regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche 145 drones ucranianos en trece regiones de la parte europea del país, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
El mayor número de derribos se produjo en la región de Moscú (53), de los que 46 se dirigían a la capital rusa, precisa el parte de guerra matutino. Según su alcalde, Serguéi Sobianin, Moscú había sido atacada durante la jornada del sábado por 53 drones enemigos.
Además, otros 38 drones fueron abatidos durante la noche sobre el cielo de la región fronteriza de Briansk; once en Yaroslavl; ocho en Kaluga y siete en la región de Smolensk, limítrofe con Bielorrusia.
También fueron atacadas las regiones de Rostov, Tver, Kostromá, Vorónezh, Uliánovsk, Volgogrado, Sarátov, Krasnodar y la anexionada península ucraniana de Crimea. Drones ucranianos también volvieron a golpear este lunes una refinería de petróleo en la región meridional rusa de Krasnodar, bañada por el mar de Azov.
Trump pide acusar de "traición" a medios que difunden "información falsa" sobre la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este domingo que los medios de comunicación que informaron de la incapacitación del portaaviones estadounidense 'Abraham Lincoln' por parte del Ejército de Irán deberían ser acusados de "traición" por difundir información falsa.
"Se podría decir que esos medios de comunicación que deberían ser acusados de traición por difundir información falsa", ha expresado en redes sociales, en referencia a la información difundida el viernes por el Ejército iraní, que aseguró que había incapacitado el portaaviones 'Abraham Lincoln', noticia que fue desmentida ese mismo día por el Ejército estadounidense.
Trump ha acusado a Irán de difundir "noticias falsas" para "demostrar la supuesta fortaleza de su ya derrotado Ejército", en estrecha colaboración con algunos medios de comunicación, a los que ha calificado como "prensa radical de izquierdas".
En este sentido, ha manifestado que Irán usa la inteligencia artificial (IA) "con bastante eficacia" para generar noticias falsas, como arma de desinformación, para después señalar que "las únicas batallas que ganan son las que crean mediante IA".
En concreto ha explicado que algunos medios difundieron información suministrada por Irán que mostraba al 'Abraham Lincoln', "uno de los barcos más grandes y prestigiosos del mundo", según el mandatario estadounidense, ardiendo sin control en el oceáno. "No solo no estaba ardiendo, sino que ni siquiera le dispararon; ¡Irán sabe que no debe hacer eso!", ha asegurado.