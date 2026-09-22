El gasto extra que están soportando los autónomos por la luz y los carburantes: hasta 148 euros más al mes

El aumento de costes por la subida de los carburantes y la electricidad está suponiendo todo un desafío para los ciudadanos. Sin embargo, uno de los colectivos más afectados son los autónomos, que tienen que soportar un incremento notable tras la última subida de precios.

Así lo ha destacado la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), asegurando que más de un millón de profesionales están especialmente expuestos a estas subidas porque dependen directamente del vehículo, de la electricidad o de ambos elementos para desarrollar su actividad.

Según la organización, y tomando como referencia un supuesto de consumo, el sobrecoste que deberán afrontar los autónomos es de hasta 148 euros mensuales, lo que supondría una factura de unos 1.776 euros anuales.

El aumento de gasto, en detalle

Según el ejemplo utilizado por UPTA, con un precio del carburante de 1,50 euros por litro, llenar un depósito de 60 litros supondría unos 90 euros, frente a los 117 euros que costaría con un precio de 1,95 euros. Esto supone 27 euros más por depósito y 108 euros adicionales al mes para un autónomo que realice cuatro repostajes mensuales.

Por ello, tal y como subraya la organización, este incremento afecta especialmente a actividades como las de electricistas, fontaneros, instaladores, repartidores, comerciales o profesionales de mantenimiento, donde el vehículo constituye una herramienta necesaria para los desplazamientos y el transporte de materiales.

Pero este no es el único gasto que afectará a los trabajadores por cuenta propia. A los carburantes se suma la electricidad, que también ha visto como en las últimas semanas sufría un notable incremento. De esta forma, tomando como referencia un negocio con una factura mensual de 200 euros, una subida del 20% elevaría el importe hasta los 240 euros, lo que supondría 40 euros más al mes y 480 euros más al año.

Por ello, los más afectados son aquellos negocios con un consumo eléctrico elevado, como carnicerías, pescaderías, supermercados, bares, restaurantes, cafeterías y panaderías, que necesitan mantener en funcionamiento cámaras frigoríficas, vitrinas, congeladores, hornos, cocinas, maquinaria o sistemas de climatización.

UPTA reclama intervenciones

Ante esta subida tan acusada, el presidente de UPTA España, Eduardo Abad, ha reclamado al Gobierno su intervención para contener los precios de la energía y los combustibles, especialmente en las actividades que dependen directamente de estos costes.

"No podemos seguir pagando cada mes más simplemente por poder trabajar", ha señalado Abad, quien ha advertido de que, si el incremento se trasladara a un millón de autónomos, supondría "148 millones de euros más cada mes y cerca de 1.800 millones al año".

Asimismo, UPTA considera que cualquier medida para contener los costes debe prestar especial atención a los autónomos, cuya actividad depende directamente del vehículo, y a los pequeños negocios intensivos en consumo eléctrico.

"El Gobierno tiene que actuar ya. Cada euro que suben la energía o los carburantes se come directamente el margen del pequeño negocio", ha concluido.