Las familias españolas empiezan a gastar sus ahorros para hacer frente a la inflación: "Esto tiene un límite"

La inflación está haciendo mella en la economía de las familias española. El aumento de precios está impactando en el poder adquisitivo de los hogares, una circunstancia que está provocanco que tengan que empezar a recurrir a sus ahorros para poder llegar a final de mes, algo que como es lógico no podrá prolongarse indefinidamente.

Así lo ha explicado Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, durante una entrevista con Ignacio Rodríguez Burgos en el podcast 'La mirada económica' de Onda Cero.

"El crecimiento sigue siendo un crecimiento robusto. Estamos creciendo más o menos el doble del resto de Europa, de la media europea", ha señalado Torres. Sin embargo, ha advertido de que ya existen síntomas de desaceleración, fundamentalmente porque "el repunte de la inflación está mordiendo en el poder adquisitivo de las familias y esto se traslada al consumo".

Las familias empiezan a recurrir a sus ahorros

Las familias están empezando a utilizar sus ahorros para mantener el consumo, y según Torres, esta tendencia ya se refleja en los indicadores económicos.

"Sí, han comenzado a tirar del ahorro. Hemos visto, de hecho, en los datos disponibles que efectivamente la proporción de los ingresos que se destinan al ahorro se ha reducido ya en lo que va de año y normalmente debería seguir siendo así", ha explicado.

"Pero claro, esto tiene un límite, esto no puede ser algo que dure mucho tiempo. Porque primero de todo, hay familias que agotan ese ahorro y otras que, bueno, poco a poco prefieren apretarse el cinturón antes que disminuir sobremanera su capacidad de ahorro", ha señalado.

Según Torres, esta evolución está contribuyendo a la ralentización económica que ya se está percibiendo y que podría intensificarse durante el próximo año.

La inflación alcanzará el 3,7% de media en 2026

Las últimas previsiones de Funcas apuntan a que la economía española crecerá un 2,5% en 2026, mientras que en 2027 el avance del PIB se moderará hasta el 1,8%.

Una de las principales preocupaciones de la fundación es la evolución de los precios. Según sus cálculos, la inflación media anual alcanzará el 3,7% este año y las tasas interanuales seguirán situándose por encima del 4,5% durante los últimos meses de 2026.

"Estamos hablando todavía de tasas de inflación muy superiores al cuatro y medio por ciento. Entonces tenemos un último trimestre tremendo en términos de datos de inflación que vamos a notar en la cesta de la compra", ha advertido Torres.

A esta situación se suma que los salarios están creciendo a un ritmo inferior al de los precios. Funcas calcula un incremento salarial medio cercano al 3,6% para este año, ligeramente por debajo de la inflación prevista.