Aprobada la prórroga del descuento de la gasolina: hasta cuándo dura y cómo queda la rebaja

La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado este viernes el tercer paquete de medidas para afrontar las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, entre las que se incluyen la prórroga los descuentos para carburantes. El real decreto ley ha sido convalidado por 62 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.

El descuento se produce a raíz del decreto y los datos de inflación de septiembre, un mes en el que el gasóleo se encareció un 34 % y la gasolina, un 27%, muy por encima del umbral del 15 % que había fijado el Gobierno en el tercer paquete anticrisis para activar nuevos descuentos.

Cómo queda el descuento de la gasolina: de 20 céntimos litro a 0 en próximos meses

Por tanto, la rebaja de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel se mantendrá durante todo el mes de noviembre. El decreto establecía el descuento decreciente en el impuesto de hidrocarburos que se aplica a la gasolina y el diésel, de 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos por litro en noviembre y 6 céntimos por litro en diciembre.

Según recoge el texto, esta reducción progresiva podía verse interrumpida "si por circunstancias extraordinarias" la gasolina o el gasóleo se encarecían más de 15 % en septiembre, como finalmente ha ocurrido.

Así, el descuento se mantendrá en 20 céntimos por litro en noviembre para después bajar a 13 céntimos por litro en diciembre, aunque si los carburantes vuelven a subir más de un 15 % en octubre, la rebaja seguirá siendo de 20 céntimos por litro en diciembre.

Objetivo, "proteger" a los hogares y sectores más afectados

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en la defensa del texto que su objetivo es "proteger a los hogares y sectores económicos más afectados por el alza de los precios energéticos" que está generando la guerra en Irán, además de "reforzar la soberanía energética" en el medio largo plazo.

La norma, ha explicado, da continuidad a la respuesta del Gobierno ante el impacto de esta guerra iniciada el 20 de marzo porque "seguimos encontrándonos en un contexto geopolítico altamente volátil" que se traduce en "tensión en los mercados internacionales y en los precios de las principales materias primas energéticas".