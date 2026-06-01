La declaración de la renta ya se puede hacer en oficinas: qué documentación hay que llevar y cómo se confecciona de manera presencial

El plazo para presentar la declaración de la renta de 2025 de manera presencial en oficinas comienza este lunes 1 de junio, un canal que se suma a la entrega de liquidaciones por internet y por teléfono.

La campaña para la declaración del IRPF y el impuesto de patrimonio de 2025 comenzó el pasado 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio, salvo para las declaraciones a ingresar con domiciliación, que tendrán que estar entregadas antes del 25 de junio.

Cómo pedir cita para hacer la declaración de la renta de manera presencial

Es necesario concertar cita previa con la oficina para realizar la declaración. Para solicitarla, los ciudadanos pueden hacerlo a través de internet, con su documento de identidad o Cl@ve, mediante la aplicación de la Agencia Tributaria o a través de los teléfonos 91 535 73 26, 901 12 12 24, 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

La Agencia Tributaria también recomienda a los ciudadanos que anulen sus citas si no van a poder hace uso de ellas "para mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes". Para cancelarlas, las vías son las mismas que para solicitarla.

Documentación obligatoria para realizar la renta en la oficina

Según informa Hacienda, hay que llevar los siguientes documentos a la oficina:

DNI original del titular que acude a la cita y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración.

original del titular que acude a la cita y fotocopia del DNI de todos los que figuren en la declaración. Número de IBAN de cuenta bancaria.

de cuenta bancaria. Referencias catastrales de todos los inmuebles de tu propiedad o en los que vivas de alquiler o en otras circunstancias (recibo del IBI).

de todos los inmuebles de tu propiedad o en los que vivas de alquiler o en otras circunstancias (recibo del IBI). Autorización firmada por otros declarantes y su fotocopia del DNI (miembros de la unidad familiar o terceros) para realizar y en su caso presentar la declaración en su nombre. El modelo de autorización se puede obtener a través de este enlace.

La Agencia Tributaria comunica que, sin aportar estos datos, no se podrá realizar la declaración. También conviene preparar más documentos si has percibido algunas de las rentas que describe la web de Hacienda y no aparecen imputadas en tus datos fiscales. Todas ellas se pueden consultar en este enlace.

Por internet desde el inicio de la campaña

La presentación de declaraciones por internet a través del programa Renta Web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria está abierta para todos los contribuyentes, pero los servicios de confección de la liquidación, tanto por teléfono con el programa 'Le llamamos' como de manera presencial, están sujetos a condiciones.

Podrán acceder a ellos, con cita previa, los contribuyentes que no superen los 80.000 euros de rentas del trabajo o los 20.000 euros de rentas de capital mobiliario y que no tengan más de dos inmuebles en alquiler, entre otros requisitos.

Desde el inicio de la campaña la Agencia ha recibido más de 14 millones de declaraciones, de la que más de 10 millones solicitaban devolución. En estos meses la Agencia ha abonado más de 5.000 millones de euros a más de 7 millones de contribuyentes.