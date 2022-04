Declaración de la Renta 2021: Cómo declarar las operaciones con criptomonedas

Este miércoles ha arrancado la campaña de la renta y el impuesto de patrimonio del ejercicio 2021 con un refuerzo en la asistencia del contribuyente y un importante aumento en los avisos para que los tenedores de criptomonedas y viviendas en alquiler declaren sus ganancias.

La Agencia Tributaria prevé recibir este año 21,9 millones de declaraciones, un 0,9 % más que en la campaña anterior, la mayor parte de ellas a devolver: 14,35 millones, un 1,1 % más, por un importe de 11.122 millones, un 5,8 % más.

Este año destaca el importante aumento de avisos relacionados con criptomonedas, que pasa de 14.800 a 233.000, y que el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón explica tanto por el auge de este tipo de operaciones como por la mayor información disponible.

Así, los poseedores de monedas virtuales como el bitcoin tienen que cumplir, como el resto de los contribuyentes del país, con las obligaciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Gascón confía en que la campaña del próximo año ya contará con datos fiscales de las operaciones con criptomonedas, una vez que esté en vigor la normativa relativa a las declaraciones informativas de monedas virtuales, prevista en la ley de lucha contra el fraude y que podría estar aprobada antes del 1 de junio.

Mientras tanto, Hacienda ha aumentado la vigilancia sobre las inversiones en criptomonedas en la Renta 2021-2022 con el objetivo de evitar la evasión y el fraude fiscal. A pesar de que en España las ganancias obtenidas por operar con monedas virtuales siempre han estado sujetas al pago de IRPF, este año se ha creado un apartado específico para facilitar su declaración, que hasta ahora debían incluirse en el apartado genérico de 'Demás bienes y derechos de contenido económico'. Se trata de la casilla 1626, cuyo título es 'Saldos en monedas virtuales'.

¿Cuándo hay que declarar las criptomonedas?

La Agencia Tributaria obliga a reflejar en la Declaración de la Renta las inversiones con criptomonedas cuando los ingresos obtenidos superen los 1.000 euros tanto si proceden de España o del extranjero. Todas estas operaciones se consideran como ganancias o pérdidas patrimoniales o rendimientos de capital mobiliario y son gravables con impuestos.

En esta nueva casilla hay que incluir los movimientos con las monedas virtuales, es decir, ventas, intercambios, permutas mientras que si se han obtenido intereses o rendimientos derivados de las criptomonedas, hay que incluirlos en el apartado de 'Ganancias y Pérdidas' que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales.

Si por el contrario, las criptomonedas no han generado rendimientos o no se ha realizado ningún movimiento, no hay que incluirlas en la renta, ya que no se han producido ganancias ni pérdidas.

¿Qué pasa si no declaro las criptomonedas?

Hacienda puede sancionar la ocultación de estos activos con multas de 5.000€ por cada dato o conjunto de datos no declarados. Si la omisión de estas transacciones fuese parcial o falsa, la sanción será de 10.000€ como mínimo.

Este organismo considera las monedas virtuales a efectos fiscales como activos intangibles, computables por unidades o fracciones de unidades que pueden ser canjeados por otros bienes, entre ellos otras criptomonedas, derechos o servicios.