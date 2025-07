Bruselas recorta 1.100 millones los fondos europeos a España por el incumplimiento de varios compromisos

Bruselas ha reducido en unos 1.100 millones de euros los fondos europeos destinados a España por incumplir una serie de reformas, según ha adelantado el diario El País.

Según apunta este medio, la Comisión Europea habría restado 626 millones de euros por no compensar a los funcionarios interinos y 500 millones por no aprobar la subida fiscal al diésel; lo que dejaría el pago en no mucho más de 24.000 millones de euros en este tramo.

Este recorte de fondos al plan de recuperación de España por no compensar a los funcionarios forma parte, de acuerdo con el mismo medio, de un compromiso que el Gobierno dejó de cumplir tras conocerse una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Se suspende el pago de 626.615.891 euros de los siguientes desembolsos de la ayuda no reembolsable establecidos en la sección 2(3) del Anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo de 15 de julio de 2021, sobre la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España hasta que sea necesario para la suspensión de la totalidad del importe", señala el informe del Ejecutivo comunitario.

((EN AMPLIACIÓN))