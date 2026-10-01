Cuánto es capaz de ahorrar un español al mes: un estudio fija la cantidad

Un estudio de Mapfre revela que el 70% de los ciudadanos en España afirman ahorrar de forma habitual. El informe '¿Cómo ahorran los españoles? Tendencias y opiniones sobre el ahorro y la inversión' y cuyos resultados ya se han difundido muestra que el 21% de los ahorradores concentra aproximadamente la mitad de todo el dinero que se ahorra en España y destina más de 400 euros al mes a este propósito.

El informe pone además de manifiesto que los españoles que no ahorran no rechazan el ahorro como concepto, sino que consideran que no disponen de capacidad económica para hacerlo. La gran mayoría atribuye esta situación a ingresos insuficientes, dificultades para llegar a fin de mes o al incremento del coste de la vida. De hecho, el 59% de quienes actualmente no ahorran sí lo hizo en algún momento del pasado.

La cantidad que consigue ahorrar el español cada mes

La media mensual se sitúa en 265 euros, cantidad que aumenta cuanto mayor es el nivel de ingresos y formación. Pero la capacidad de ahorro tampoco depende únicamente de los ingresos. Las personas separadas o divorciadas presentan una tasa de ahorro del 55,8%, frente al 71,4% de quienes viven en pareja y al 72,4% de los solteros.

El análisis también revela una fuerte relación entre educación financiera y la capacidad de ahorro. Mientras que el 58% de quienes afirman no tener ningún conocimiento financiero consigue ahorrar, este porcentaje aumenta hasta el 72% entre quienes cuentan con conocimientos básicos y se acerca al 80% entre quienes se consideran más preparados.

En cuanto al principal destino de ese ahorro, uno de cada cuatro dedica ese dinero a un fondo de emergencias que le ayude a cubrir gastos imprevistos, el 22% a la compra de una vivienda, el 12% a complementar la jubilación y el 11% lo destina a un viaje futuro. Solo un tercio de los ahorradores planifica el ahorro, principalmente transfiriendo una cantidad fija a otra cuenta o producto financiero.

Entre los jóvenes de 18 a 33 años hay un mayor número de encuestados que afirma ahorrar (un 78%), aunque guardan al mes 12 euros menos que la media.

Las comunidades del noroeste, las dos castillas y el Levante concentran una mayor proporción de ahorradores, mientras que las Islas Canarias y las regiones del sur de la Península registran niveles más moderados.

La empresa sigue siendo una vía prácticamente inexplorada para impulsar el ahorro de los españoles. Según el estudio de Mapfre, más de una cuarta parte de los trabajadores desconoce si su compañía dispone de sistemas de ahorro y solo el 5% los utiliza.

Solo el 27% de los ahorradores afirma invertir el dinero que consigue reservar cada mes para intentar rentabilizarlo, una proporción que aumenta con la edad, el nivel de ingresos y el conocimiento financiero.