Cuándo se cobra la pensión de septiembre: estas son las fechas de pago de cada banco

Llegan los últimos días del mes de septiembre y muchos jubilados comienzan a mirar su cuenta bancaria esperando el ingreso de su pensión. Sin embargo, aunque todos reciben la mima prestación, el abono no llega a la vez para todo el mundo.

Por otro lado, el calendario oficial de la Seguridad Social sitúa el envío de dinero a mes vencido, es decir, en este caso en los primeros días de octubre. No obstante, muchas entidades bancarias optan por adelantar el pago, algo que supone un alivio para muchos ciudadanos. Por ello, todo dependerá de la entidad bancaria de cada pensionista.

En total, más de 10 millones de pensionistas esperan la pensión con el objetivo de afrontar el mes que está por entrar.

Cuándo se cobra la pensión de septiembre

Según refleja la Seguridad Social en su página web, el ingreso de las pensiones se produce entre el 1 y el 5 del mes siguiente. Pese a ello, muchas entidades bancarias deciden adelantar el pago para que sus clientes puedan disponer de él durante los últimos días del propio mes.

De esta forma, y teniendo en cuenta el calendario de septiembre, los pensionistas verán el dinero en su cuenta desde este 22 de septiembre, aunque todo dependerá de cada banco.

Este es el calendario de ingresos según la entidad bancaria de cada ciudadano:

Bankinter : 22 de septiembre

: 22 de septiembre Unicaja : 22 de septiembre

: 22 de septiembre Caja de Ingenieros : 22 de septiembre

: 22 de septiembre CaixaBank : 24 de septiembre

: 24 de septiembre Santander : 24 de septiembre

: 24 de septiembre BBVA : 25 de septiembre

: 25 de septiembre Banco Sabadell : 25 de septiembre

: 25 de septiembre ING : 25 de septiembre

: 25 de septiembre ABANCA : 25 de septiembre

: 25 de septiembre Ibercaja : 25 de septiembre

: 25 de septiembre Cajamar: 25 de septiembre

Qué hacer si no llega la pensión

En caso de que se produzca cualquier tipo de problema con el ingreso de la pensión, el jubilado debe ponerse en contacto con su banco para comprobar si existe algún retraso en la contabilización o una incidencia relacionada con la cuenta.

No obstante, si el abono no se produce en las fechas, el ciudadano no tiene por qué preocuparse. Y es que cada entidad refleja el ingreso a lo largo de la jornada en función de sus procesos internos. Por ello, normalmente suele ser cuestión de tiempo que el dinero aparezca en la cuenta del beneficiario.