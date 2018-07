El coste laboral baja un 0,1% en el segundo trimestre y suma dos trimestres en negativo

Con este recorte interanual, el coste laboral encadena dos trimestres consecutivos en negativo después de caer un 0,2% en el primer trimestre.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el segundo trimestre del año, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subió un 0,1% respecto al segundo trimestre de 2015, situándose en una media de 1.943 euros por trabajador y mes.

Los otros costes (costes no salariales) alcanzaron en el segundo trimestre los 646,07 euros, con un descenso interanual del 0,6%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 585,96 euros, un 0,5% menos que en el segundo trimestre de 2015.

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que no experimentaron variación debido a que la caída de las prestaciones sociales directas (indemnizaciones por despido y prestaciones complementarias a la Seguridad Social abonadas por el empleador) se vio compensada con el aumento de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, pagos compensatorios, ropa de trabajo, etc.). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones, también incluidas en los otros costes, aumentaron un 5,8% en tasa interanual.

La jornada media pactada en el segundo trimestre fue de 34,3 horas a la semana, aunque la jornada efectivamente trabajada fue de 31,4 horas tras descontar las horas perdidas de media a la semana (3 horas, la mayoría por vacaciones y días festivos) y sumar las horas extraordinarias. El coste laboral por hora efectiva retrocedió un 3,9% en tasa anual, hasta los 18,95 euros.

El INE ha informado además de que en el segundo trimestre se registraron 75.852 vacantes de empleo, de las que el 90,4% pertenecían al sector servicios. No obstante, Estadística precisa que la mayoría de las empresas preguntadas afirmaron que no había vacantes por cubrir porque no necesitaban trabajadores adicionales para el periodo abril-junio de 2016.