Confirmado: el impuesto que hará que baje tu nómina mensual a partir de 2026

A partir del 1 de enero, miles de trabajadores van a experimentar una reducción en su nómina. Esto es por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), cuyo objetivo es aportar para el Fondo de Reserva dela Seguridad Social -más comúnmente conocido como 'hucha de las pensiones'-. El Boletín Oficial del Estado (BOE) lo ha hecho oficial tras la publicación del Real Decreto-ley 2/2023.

Hasta 2029 se irá aplicando de manera progresiva. El MEI afecta a todos los empleados, pero no por igual, ya que quienes más lo van a notar son aquellos que más cobran, que al año van a experimentar una reducción de 95 euros. El MEI es una cotización que se calcula mensualmente y que en 2026 sube del 0,80% al 0,90%. La parte que corresponde al trabajador aumenta del 0,13% al 0,15%, mientras que la parte que corre a cargo de la empresa pasa del 0,567% al 0,75%.

Cómo afecta el MEI según el sueldo del trabajador

Los trabajadores que cobren el sueldo máximo son aquellos que más lo van a notar, porque la retención se aplica sobre la base de cotización. Es decir, si una persona cotiza anualmente 63.180 euros, al aplicarse este 0,15%, la deducción anual le sale a 94,77 euros. Por su parte, un trabajador que cobre 28.000 euros al año, la reducción anual será de 42 euros.

Un dato que hay que destacar es que no afecta a la pensión futura, porque es un dato que no se tiene en cuenta a la hora de calcular las prestaciones de jubilación.

Variación de los porcentajes hasta 2029

La variación no es fija, sino progresiva, por lo que en 2027, 2028 y 2029 será un porcentaje distinto.

2027 : parte que corre a cargo del trabajador - 0,17%; parte que corre a cargo de la empresa: 0,83%

: parte que corre a cargo del trabajador - 0,17%; parte que corre a cargo de la empresa: 0,83% 2028 : parte que corre a cargo del trabajador: 0,18%; parte que corre a cargo de la empresa: 0,92%

: parte que corre a cargo del trabajador: 0,18%; parte que corre a cargo de la empresa: 0,92% Desde 2029 en adelante: parte que corre a cargo del trabajador: 0,20%; parte que corre a cargo de la empresa: 1%

Qué tiene que hacer el trabajador

El trabajador no tiene que hacer nada, ya que esta reducción se aplica automáticamente. Es la Tesorería General de la Seguridad Social quien realiza todos los trámites. En lo que a la empresa concierte, simplemente tiene que descontarlo de la nómina. Así, los trabajadores al recibirla, lo verán reflejado. Cuando el Gobierno lo anunció, lo justificó como una medida para "preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social a largo plazo".