El BOE de la oferta de empleo público 2025: todas las plazas libres por sectores

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto que da luz verde a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, que constituye una cifra de 36.588 plazas, de las que se reservarán un 10% a personas con discapacidad.

Del total de las plazas ofertadas, 27.697 se destinan al turno libre, cifra récord, y 8.891 a la promoción interna, tal y como precisó este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el titular de Función Pública, Óscar López.

Dentro de la Administración General del Estado (AGE) se ofertarán 26.889 plazas, de las que 20.324 plazas son de nuevo ingreso y 6.565 de promoción interna, mientras que 3.139 se destinaran al Cuerpo Nacional de Policía, 3.713 a la Guardia Civil y 2.847 a las Fuerzas Armadas. Además, el 10% de plazas totales están reservadas a personas con discapacidad, lo que supone unas 2.610 plazas.

Todas las plazas libres por sectores

El BOE al detalle se puede consultar a través de este enlace, aunque estas son todas las plazas de acceso libre desglosadas por sectores:

Administración general del Estado

Personal Funcionario (Nuevo Ingreso)

Subgrupo A1:

Abogados del Estado: 25

Arquitectos de la Hacienda Pública: 43

Astrónomos: 3

Carrera Diplomática: 35

Especial Facultativo de Marina Civil: 5

Subgrupo C1:

General Administrativo de la Administración del Estado: 2.500

General Administrativo Admón. Estado (Agentes Hacienda Pública): 1.000

General Administrativo Admón. Estado (Especialidad Tráfico): 100

General Administrativo Admón. Estado (Especialidad Estadística): 92

Técnicos Auxiliares de Informática de la Admón. del Estado: 900

Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica: 29

Administrativo de la Seguridad Social: 1.050

Agentes Medioambientales: 98

Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos: 67

Ayudantes de Investigación: 127

Subgrupo C2:

General Auxiliar de la Administración del Estado: 1.700

Oficiales de Arsenales de la Armada: 105

Personal laboral (AGE - Administración General del Estado)

Agencia Tributaria (AEAT): 200

Consejo Administración Patrimonio Nacional: 40

Buques del Instituto Social de la Marina: 20

IV Convenio Único AGE: 2.053

Personal laboral fuera de convenio (varias agencias): 55

AECID, AEE, ICAA, II.PP., Imserso, INAEM, ISM

Total personal laboral AGE: 2.368

Administración de Justicia

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia: 119

Médicos Forenses: 43

Facultativos del INTCF: 10

Técnicos Especialistas del INTCF: 1

Ayudantes de Laboratorio del INTCF: 6

Gestión Procesal y Administrativa: 864

Tramitación Procesal y Administrativa: 1.251

Auxilio Judicial: 545

Total Justicia (libres): 2.839

Entes públicos

Personal Funcionario:

Consejo de Seguridad Nuclear (Subgrupo A1): 12

Personal Laboral (Ejemplos):

CNMC: 22

CNMV: 21

Instituto Cervantes: 24

Museo Nacional del Prado: 15

Puertos del Estado y Autoridades Portuarias: 292

Otros consorcios, centros y museos: varias plazas

Total Entes Públicos (estimado): 432

Consejo General del Poder Judicial

Letrados (Acceso Libre): 5

Sin apoyo de los sindicatos a la oferta pública

En este contexto, Óscar López ha defendido que la OEP de este año busca "reforzar el Estado de Bienestar, revertir los recortes de la anterior administración, digitalizar la función pública y mejorar la atención directa a los ciudadanos".

No obstante, la oferta no ha contado con el apoyo de las organizaciones sindicales, ya que, tras varias reuniones, el Gobierno no llegó a ofrecer a los sindicatos el número global de plazas que ofertaría este año, según indicaron desde UGT, mientras que las cifras que trasladó --en relación a la AGE-- durante la Mesa de Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo fueron "insuficientes", tal y como destacaron CSIF y CCOO.

La falta de una cifra global hizo a los sindicatos prever que el número de plazas este 2025 iba a ser inferior a las del año anterior a pesar de que desde Función Pública indicaron al inicio de las negociaciones que la nueva OEP iba a ser "parecida" a la del año anterior.

"Las ofertas de empleo público desde 2022 han generado durante tres años consecutivos empleo neto, superando la mera reposición de efectivos en más de un 40%, lo que ha permitido frenar y revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas", se ha referido en el BOE.

También se ha detallado que "las proyecciones de los procesos selectivos derivados de anteriores ofertas y que están ahora en ejecución indican que esa tendencia continuará en 2025 y por efecto de esta oferta de empleo público se extenderán también hasta 2026".