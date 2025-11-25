Así quedaría la nueva pensión máxima con la subida en 2026: más de 3.300 euros mensuales

La pensión máxima de jubilación dará un pequeño salto en 2026 y superará oficialmente el umbral de los 3.300 euros al mes. Según las previsiones de actualización para el próximo año, quienes cobren el tope de la Seguridad Social pasarán a percibir en torno a 3.350–3.360 euros mensuales en 14 pagas, lo que sitúa el importe anual cerca de los 47.000 euros brutos. Es un avance moderado, pero significativo, porque supone alrededor de 1.200 euros más al año que en 2025.

En la actualidad, la pensión máxima está fijada en 3.267,60 euros al mes, cifra que se traduce en 45.746,40 euros anuales.

La subida que llegará en 2026 responde al mecanismo habitual de revalorización, ligado al IPC medio del año anterior, pero con un matiz importante. Este límite tiene una senda específica aprobada en la última reforma. Entre 2025 y 2050, el tope no solo se ajustará a la inflación, sino que sumará un plus adicional del 0,115% cada ejercicio.

Es una subida más suave que la de la base máxima de cotización, pero suficiente para ir ampliando poco a poco el techo de las pensiones más altas.

Cuánto sube la cuota mensual

En términos prácticos, la mejora para 2026 rondará los 80–95 euros al mes, un incremento coherente con la subida general de las pensiones contributivas, que se moverán en una horquilla similar según los cálculos de inflación.

Las simulaciones para el próximo año también apuntan a que otras prestaciones avanzarán de forma proporcional: por ejemplo, la pensión mínima contributiva sin cónyuge podría situarse cerca de los 897 euros mensuales, y las no contributivas superarían ligeramente los 8.100 euros anuales.

¿Qué implica esta subida?

Este aumento del tope máximo tiene varias implicaciones para los futuros jubilados. Para empezar, abre algo más de margen para quienes han cotizado durante décadas por la base máxima, que en 2025 ya supera los 4.900 euros mensuales y seguirá subiendo en 2026. Sin embargo, el límite sigue existiendo: aunque se amplíe cada año, la pensión pública no puede crecer sin tope, independientemente del nivel de cotización individual.

Aun así, la senda aprobada permitirá que, a largo plazo, la pensión máxima pueda situarse claramente por encima de los 5.000 euros mensuales dentro de un par de décadas, siempre según la evolución de los precios.