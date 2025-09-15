Así es la nueva ayuda para "alquileres con opción a compra" que ha anunciado Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa con el objetivo de tratar de paliar, o al menos, minimizar la crisis de vivienda que atraviesa España, donde los precios están en máximos históricos. Durante este domingo, en un acto en Málaga, junto a la ministra María Jesús Montero, el líder del PSOE anunció que el Ejecutivo quitaría del registro único de arrendamientos 53.000 viviendas que pasarán a ser alquileres constantes y permanentes para los jóvenes.

Precisamente, hilado con este último, Sánchez ha anunciado esta misma mañana de lunes -apenas 24 horas después de proclamar la revocación de esas viviendas de uso turístico- un nuevo paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda. En este listado se incluye una nueva ayuda de casi 30.000 que irán destinados a programas de alquiler con opción a compra para gente joven.

Pedro Sánchez lo ha anunciado en el Congreso, durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, donde ha dedicado parte de su discurso a avanzar en una batería de medidas a esta materia.

"Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción de compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola", ha explicado.

Seguro de impago

Asimismo, ha explicado que se va a poner en marcha un seguro de impago de rentas para jóvenes. Se trata de una medida que anunció en enero y entrará en vigor "en este periodo de sesiones", y otras ayudas de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural.

A su vez, Pedro Sánchez ha adelantado que el Ejecutivo triplicará el presupuesto que transfiere a las autonomías en materia de vivienda, si estas se comprometen también a impulsar la vivienda en régimen de protección oficial.

Derecho a la vivienda asequible

Este compromiso prioritario en materia de vivienda "lo demuestra la intensa acción que ha desarrollado en los últimos siete años", según destacó este domingo en un comunicado la presidencia del Gobierno, donde se subraya que el Ejecutivo ha aprobado la primera ley de Vivienda de la democracia y ha multiplicado por ocho el presupuesto en política de vivienda.

También se ha establecido un Índice de Precios de Referencia y, allí donde se aplica, se ha conseguido una reducción de precios del 5 %, según el comunicado.

Además, se han construido más de 80.000 viviendas de alquiler asequible y se han invertido 15.300 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la rehabilitación urbana, y, en el último año, la vivienda protegida ha aumentado un 62 %.

Entre otras medidas, "todas ellas con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda", también se ha creado la Plataforma contra el fraude de pisos turísticos; el Bono de Alquiler Joven, que beneficia a 66.000 jóvenes, o el proyecto estratégico, el PERTE de Vivienda, dotado con 1.300 millones y destinado a impulsar la innovación y modernización del sector de la construcción industrializada y modular para agilizar la construcción y reducir los costes.