Pedro Sánchez anuncia la revocación de 53.000 viviendas de uso turístico para convertirlas en régimen de alquiler permanente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado una nueva medida en materia de vivienda en un acto en Málaga junto con la ministra María Jesús Montero: "Vamos a revocar, a quitar del registro único de arrendamientos 53.000 viviendas que pasarán a ser alquileres constantes y permanentes para los jóvenes; 6.000 de ellas en Málaga".

En una intervención en la que la idea más repetida ha sido "esto es gobernar", el presidente ha defendido la sanidad pública y a la pequeña y mediana empresa. "Este Gobierno es el que más reconocimiento y avances en derechos laborales ha hecho en toda la historia de la democracia", ha recalcado.

Coincidiendo con el inicio del curso escolar, Sánchez ha comentado las inversiones en educación o el aumento de las becas, así como la defensa de la educación pública y la formación profesional dual, algo que va a seguir haciéndose con María Jesús Montero cuando sea presidenta de la Junta, ha aseverado. "Eso es gobernar", ha reiterado.

Ha asegurado que la legislatura va a aguantar hasta 2027 y que la oposición solo insulta

Por otro lado, el líder del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno va a aguantar hasta 2027. "No les duele España, les duele estar en la oposición, que es donde van a estar un 'tiempecito' más" y ha afirmado que si el PP "necesita una mano de Vox, ahí van a estar".

"La oposición lo único que hace es insultar y plantear políticas contrarias a la gente. Van a tener que esperar hasta 2027 y todos los que vengan después gracias a la confianza en el PSOE", ha manifestado Sánchez en medio de una sonora ovación con gritos de ¡presidente, presidente! Además, se ha dirigido directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "se ha convertido en una mala copia de Abascal. Lo único que hace es votar en contra del interés general y de la mayoría social de este país".

En este momento, ha recordado que votaron en contra de la jornada laboral, del impuesto a la banca y las grandes fortunas o de la reforma laboral. Asimismo, ha querido dejar claro que "los insultos no acaban con las listas de espera en la sanidad pública", entre otras cosas, y por eso en el PSOE "optamos por gobernar". Por ello, ha sacado pecho de la valoración de S&P Global, que ha mejorado la calificación de la deuda pública de 'A' a 'A+'.

Sánchez también ha hablado sobre la emergencia climática y el pacto de Estado que ha propuesto, porque ya es "una realidad". "La emergencia climática no va de siglas, va de vida, necesitamos políticas de Estado". "Gobernar significa apostar", ha expresado.

Su "admiración" al pueblo español por las protestas pro Palestina

Sobre las protestas pro Palestina en La Vuelta ha expresado toda su "admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas" mientras que "la oposición no dice nada ni ante la barbarie en Gaza, ni de economía, ni de sociedad... Tienen menos ideas que educación". Es por ello, que Sánchez, considera que el pueblo español "es un ejemplo para el mundo". "En un contexto completo internacional, España brilla con como ejemplo y con orgullo", ha añadido.

Por su parte, María Jesús Montero ha comenzado su intervención trasladando su "solidaridad" con el pueblo de Gaza. "El presidente, Pedro Sánchez, marca la pauta de lo que tienen que hacer los países democráticos, los países dignos que respetan los Derechos Humanos. Gracias presidente por marcar el camino al resto de Europa".

Por último, Sánchez se ha mostrado "sorprendido" por la gestión del presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno Bonilla, cuya gestión es "bastante disciplente". Además, "le veo sin proyectos sin horizonte, sin ganas" por Andalucía, al contrario de María Jesús Montero, quien tiene "ganas, compromiso". El presidente se ha mostrado convencido de que Montero será la próxima presidenta de la Junta.