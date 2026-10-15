Premio Planeta 2026: cuánto dinero se lleva el ganador y el finalista

El 75 aniversario del Premio Planeta de Novela reunirá este jueves a personalidades de la cultura en una cita en la que se hará público el fallo del galardón de este año, al que aspiran nueve novelas finalistas. La pasada edición, la obra premiada fue 'Vera, una historia de amor', escrita por Juan del Val.

Según ha informado la organización del Premio Planeta, el galardón se mantiene como el mejor dotado del mundo para una novela inédita, con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista.

En esta edición, el certamen ha alcanzado un récord histórico de participación, con 1.424 manuscritos, una cifra que refuerza su liderazgo y capacidad de convocatoria en España y América Latina. La cena literaria del 75 aniversario del premio se celebrará en el Pabellón 1 del Recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona. Los Reyes acudirán a esta cita tras haber visitado los días anteriores Ceuta y Melilla.

Las novelas finalistas

El jurado estará integrado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y la directora de Editorial Planeta y secretaria con voto, Belén López. Además, Planeta explicó que, debido a la "extraordinaria acogida" que ha despertado este aniversario, la asistencia ha superado ampliamente las previsiones iniciales de aforo y, por ello, el evento cambió de ubicación.

Entre las novelas finalistas están:

La sombra de Isabel', de Pedro Regalado Rodríguez, sobre el precio del poder.

sobre el precio del poder. 'Letraherido', de Pepe M. Carrascosa , sobre asesinatos literarios.

, sobre asesinatos literarios. 'Alba Naranja', de Tamsilt El Hayani (seudónimo) , sobre un linaje de mujeres de origen turco asentadas en Marruecos.

, sobre un linaje de mujeres de origen turco asentadas en Marruecos. 'Los Caminantes', de Martín Guerrero (seudónimo) , sobre el legado olvidado de unos jóvenes poetas.

, sobre el legado olvidado de unos jóvenes poetas. 'Kintsugi o tres almas rotas', de Hugalma de la Sierra (seudónimo) , que aborda vidas en restauración que coinciden en un taller terapéutico.

, que aborda vidas en restauración que coinciden en un taller terapéutico. 'La noche de los faroles', de Mencía Salazar (seudónimo) , sobre una espía española en la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

, sobre una espía española en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. 'Los que faltan', de Luz Ventura (seudónimo) , sobre una mujer encarcelada y torturada por la dictadura de su país que vuelve embarazada a la casa familiar.

, sobre una mujer encarcelada y torturada por la dictadura de su país que vuelve embarazada a la casa familiar. 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero (seudónimo) , sobre 4 estudiantes de Periodismo unidos por su pasión por los Beatles que emprenden una investigación.

, sobre 4 estudiantes de Periodismo unidos por su pasión por los Beatles que emprenden una investigación. 'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana (seudónimo), sobre un reconocido pintor secuestrado por un coleccionista.

Una décima novela inicialmente seleccionada como finalista, 'Cuando tu muerte es mi liberación', de Lita Rowe, fue eliminada de esa lista tras detectarse que había sido publicada, lo que vulnera las bases de concurrencia a este premio.

Como novedad de este 75 aniversario, Planeta entregará también un trofeo a los finalistas, una distinción anunciada en el acto conmemorativo celebrado el pasado junio en Madrid y que ya ha sido otorgada con carácter retroactivo a finalistas de años anteriores.