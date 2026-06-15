María Dabán presume de bula papal y nuevo libro: "Puedo pegar a un eclesiástico siempre que no sea obispo o más"

María Dabán ha prolongado su visita a Más de uno para participar también en la hora de humor del programa, junto a Goyo Jiménez, Agustín Jiménez, Paula Púa, Borja F. Sedano y Jorge Abad. La periodista ha aprovechado la ocasión para presentar su nuevo libro, 'Cada loco con su historia', una recopilación de episodios sorprendentes protagonizados por personajes históricos.
La autora explicó que la obra nace de una sección radiofónica que le sirvió de inspiración para recopilar algunas de las curiosidades más llamativas que había ido descubriendo a lo largo de los años. "Tengo buena memoria para las anécdotas", ha asegurado, aunque ha reconocido que muchas historias interesantes se han quedado fuera del libro.
Del ozempic medieval al suicidio por la falta de pescado
Entre los personajes que aparecen en sus páginas figura la reina Boudica que puso en jaque a las legiones romanas en lo que hoy es Reino Unido, cuya historia conoció al interesarse por una estatua de bronce que representa a una mujer subida a un carro. También dedica espacio a Sancho I de León, quien se sometió a un duro proceso para adelgazar que Dabán definió humorísticamente como una "dieta Ozempic" medieval y que llegó a incluir que le cosieran la boca.
La periodista descubrió esta historia al encontrar una placa en una tienda de recuerdos de Córdoba que recordaba a un médico judío que ayudó al rey leonés a perder peso.
El libro también recoge episodios tan insólitos como el de Esporo, a quien el emperador Nerón quiso convertir en su esposa debido al parecido que guardaba con su difunta mujer, después de haberlo castrado. Otra de las historias aborda el caso de un papa que fue juzgado después de muerto.
Dabán aprovecha además para desmontar algunas creencias históricas, como la supuesta extrema facilidad de contagio de la lepra durante la Edad Media. Entre los personajes que aparecen en la obra también figuran la conocida como la monja Alférez y un cocinero que trabajaba para Luis II de Borbón-Condé y que, al no llegar a tiempo un cargamento de pescado, intentó suicidarse. Según relató la autora, solo logró hacerlo en el tercer intento.
Poseedora de una bula papal
La propia María Dabán ha terminado convirtiéndose en protagonista de la conversación al revelar una curiosa historia familiar. Según explicó, uno de sus antepasados, Lope de Antillón, protegió al papa Clemente VII durante el asedio de Roma. Como recompensa recibió la conocida como "Bula de Antillón", que otorgaba a sus descendientes determinados privilegios. Entre bromas, la periodista ha asegurado que esa bula le permitiría "pegar a un eclesiástico siempre que no sea obispo o más", aunque ha reconocido que nunca la ha puesto en práctica.
La entrevista ha concluido con una nota de humor cuando María Dabán ha podido conversar en el estudio con el mismísimo Sancho I de León, recreado para la ocasión por los colaboradores del programa, uno de los personajes históricos más llamativos de 'Cada loco con su historia'.