El mensajero del miedo

Aprovechando las reediciones que ECC ha publicado recientemente de las apocalípticas miniseries Kingdom Come y Justicia, dedicaremos nuestra entrada de hoy a su polifacético autor. No diga Fin del mundo, diga Alex Ross .

Nelson Alexander Ross (Portland, 1970) no sólo es uno de los ilustradores y dibujantes más respetados del comic book norteamericano (unos cuantos premios Eisner, Eagle o Harvey le abalan) sino que, además, presume de ser la cabeza pensante de una de las sagas más aclamadas y rentables de la Marvel: Tierra X, a la que siguieron las secuelas Universo X y Paraíso X. Por si fuera poco, ha trabajado en proyectos tan dispares como la serie Smallville las dos primeras entregas de Spiderman de Sam Raimi o la peculiar visión del género superheróico en la película El protegido de Night Shyamalan. Por cierto, como portadista lleva unos 20 años siendo el más cotizado del mercado. No exagero, echad uno ojo a su web. Una auténtica pasada. Sin embargo, a pesar de su indiscutible reputación como ilustrador, su tendencia a desarrollar historias apocalípticas le ha granjeado algún que otro manchón en su inmaculado expediente. ¿Se lo perdonamos?

Venga a nosotros tu reino…

Desde que apareciera la más que recomendable Marvels en 1994, obra realizada para Marvel junto al guionista Kurt Busiek (Astro City, Los Vengadores), la carrera profesional de Alex Ross se ha visto inmersa en una continua espiral de éxitos. Su estilo hiperrealista, en las antípodas de la tendencia noventera (véase Rob Liefeld o Jim Lee) fue muy bien acogido por aquellos fanáticos algo cansados de tanta violencia y músculo hiperdesarrollado, situándole, casi de inmediato, en el centro del huracán. Con el prestigio obtenido, no tendría problemas para vender dos años más tarde, esta vez a DC, uno de sus proyectos más personales y exitosos: Kingdom Come.

Junto al guionista Mark Waid (Flash y Capitán América), crearon esta revisión del Apocalipsis bíblico. Una historia sobre la responsabilidad, el heroísmo y lo inevitable del destino, en donde un Superman retirado, observa cómo el mundo asiste con asombro y grandes dosis de acojone a una nueva generación de metahumanos que imparten justicia sin importarles el cómo. La amenaza de un futuro apocalíptico forzará su regreso y el de toda la Liga de la Justicia. Y claro, el enfrentamiento será más que inevitable porque El Hombre del mañana y Cía han vuelto con ganas de marcha y no os quepa la menor duda que la paz será con nosotros… Y con tu espíritu.

Uno de los grandes aciertos de esta obra es la presencia de Norman, un pastor protestante en plena crisis de fe, con el don de la visión. De este modo, no sólo sirve de apoyo narrativo, sino que refuerza la angustia que se respira en toda la historia, porque sus dudas morales, son las del propio Superman. La implicación del lector no sólo se sostiene ante el abanico de posibilidades que se le presentan y que irá viendo cómo se desarrollan, sino que el impecable trabajo de Alex Ross, definiendo un mundo totalmente creíble y cercano y unos superhéroes de aspecto humano (para lo bueno y lo malo), convirtieron este cómic en un auténtico clásico desde el momento de su publicación.

Edición Original: Kingdom Come

Editorial: ECC Ediciones

Guión: Mark Waid

Dibujo: Alex Ross

Formato: Rústica, 232 págs. Color

Precio: 19,95 €

‘Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados’ (Mateo 5:6)

Justicia es una serie limitada que se publicó por primera vez en agosto de 2005. En esta obra, Alex Ross colaborará junto a Jim Krueger (Tierra X) en el argumento. En el apartado gráfico, le echará una mano el inglés Doug Braithwaite (Punisher). La historia supone el enésimo enfrentamiento entre la Liga de la Justicia y una alianza de supervillanos liderada por Lex Luthor y Brainiac que se hace llamar la Legión del mal. En un mundo al revés, los villanos intentan salvar la humanidad mientras los héroes, olvidados e impotentes, bastante tienen con luchar por sus vidas y las de sus seres queridos.

Con un inicio realmente prometedor, que supone una vuelta de tuerca a este tipo de encontronazos multitudinarios y superheróicos, y a pesar de los estrechos vínculos, tanto narrativos como, por supuesto, gráficos con Kingdom Come, la historia se va diluyendo poco a poco hasta dejarnos una sensación algo así como difusa, de indiferencia. Si antes hablábamos de las bondades de Alex Ross, que para muchos es un auténtico reclamo y garantía de promoción absoluta, también tenemos que mencionar como contrapartida que su arte envuelve demasiado cualquier proyecto en el que forme parte, obligando al guionista de turno a adaptarse a su estilo, lo que repercutirá en las posibilidades de la obra si el guionista no se sobrepone a su influencia o deja ‘clarinete’, desde un inicio, cuáles son los límites. Ventajas e inconvenientes de ser un genio. Veredicto: Por supuesto que los fanáticos de Alex Ross disfrutarán como enanos, pero que tengan muy en cuenta que si la idea funcionó con Kingdom come y aún mejor con Marvels, el señor Krueger no es ni de lejos Mark Waid o Kurt Busiek. Ahí queda eso.

Edición Original: Justice nº 1-12 USA

Editorial: ECC Ediciones

Guión: Jim Krueger (argumento de Alex Ross y Jim Krueger )

Dibujo: Alex Ross y Doug Braithwaite

Formato: Cartoné, 384 págs. Color

Precio: 36 €