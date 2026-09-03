'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, seleccionada para representar a España en los Oscar junto a 'El ser querido' y 'Los domingos'

El próximo 16 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a España en los premios Oscar. Mientras tanto, se han anunciado las tres películas preseleccionadas: 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa.

La actriz Miriam Garlo, la primera actriz sorda en alzarse con un Premio Goya en la pasada edición de los premios, ha sido la encargada de anunciar las tres películas que podrían representar a España en los próximos premios de la Academia de Hollywood, que celebrarán su 99ª edición.

La reacción de 'Los Javis'

Ambrossi y Calvo han celebrado la preselección desde Los Ángeles (Estados Unidos) de madrugada, donde están presentando la cinta. Así, Calvo ha compartido su sorpresa por la acogida que está teniendo 'La bola negra' en el país, porque pensaban que era un tema "muy español".

"Es alucinante cómo está gustando la película aquí. Algo que creíamos que era muy de nuestra cultura, muy de nuestra historia, algo muy español, aquí en Estados Unidos les emociona de una manera que a mí me sorprende y me emociona también. Lo entienden y les interesa, les interesa nuestra historia, nuestra cultura; Federico García Lorca les interesa muchísimo. Salen muy, muy tocados de los visionados y gente que admiramos muchísimo se nos está acercando. Es un momento increíble", ha añadido.

Por su parte, Ambrossi ha deseado que el camino hacia los Oscar sea "favorable" para su largometraje porque les "encantaría" representar a España. "Ojalá que sea favorable para nosotros, porque a Javi y a mí nos encantaría representar a España con 'La bola negra'; es algo por lo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión", ha añadido.

"Estamos en ese momento para abrazar lo que toque y para llevar esta peli como bandera del país tan rico que tenemos", ha zanjado Ambrossi.

'La bola negra', que cuenta con la participación de Atresmedia, se estrenará en los cines españoles el próximo 25 de septiembre, pero los académicos y las académicas han podido verla en pases especiales, así como en los festivales en los que ya se ha proyectado desde su estreno el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes.

Sorogoyen, emocionado con la oportunidad

También el equipo del 'Ser querido' ha respondido ante la candidatura desde Barcelona y Sorogoyen ha precisado que ha sido "una alegría" que la noticia haya llegado en un momento "tan bonito".

"Una alegría más. A seguir sumando alegrías, seguir trabajando... Esperamos que en Barcelona reaccionen igual de bien, pero vamos, estamos muy contentos, sobre todo por la taquilla. Normalmente soy muy prudente, siempre pienso que no vamos a hacer taquilla y, bueno, me he equivocado. Estoy muy contento de haberme equivocado", ha detallado el cineasta.

Por su parte, la guionista Isabel Peña ha defendido con "orgullo" la actual generación de cineastas y ha celebrado que los tres equipos se lo han "ganado": "Enfrentarse es un verbo que no me gusta, así que voy a decir que lo encaro con muchísimo orgullo de pertenecer a esta generación de cineastas. Estamos en un momento buenísimo. Somos gente que quizás se nos puede considerar jóvenes, pero todas las personas de todos estos equipos que has nombrado llevamos muchísimo tiempo currando. Nos lo hemos ganado", ha añadido para después felicitar a todos sus compañeros.

Alaúda Ruiz de Azúa pone en valor las películas "locales"

La tercera cinta elegida ha sido 'Los domingos', la ganadora del Goya a la Mejor Película en la 40ª edición de los galardones, celebrada en febrero de este mismo año.

"Son películas con propuestas muy distintas. Las tres tienen riesgos muy distintos. Ahora vemos el resultado y es estupendo, pero cuando yo imagino esa toma de decisiones y esa toma de apuestas... Qué vértigo y qué bien que se hicieran. Son películas que no renuncian a lo local, al contrario. Se ubican en un realismo muy nuestro de distintas maneras, tanto histórico como más geográfico local. Y sin embargo consiguen llegar a sitios muy universales", ha valorado la directora.

Por eso, Ruiz de Azúa ha dicho que parece que es un largometraje con una trayectoria "muy consolidada". Ha "agradecido" el "abrazo" de los compañeros que la han votado en su posible camino a los Oscar.

'Los domingos' se estrenará en los próximos meses en Estados Unidos y la respuesta esperan que sea buena tras haber visto en diferentes festivales internacionales que el tema religioso y de la familia "atraviesa" al público de diferentes culturas.