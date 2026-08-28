El cine español alcanza los 64 millones de euros con 'Torrente, presidente' como la más vista

El cine español ha alcanzado hasta el 16 de agosto una recaudación total de 64.292.228 euros y 9.278.245 espectadores, según los datos del Ministerio de Cultura. "Torrente, presidente", dirigida por Santiago Segura, encabeza la clasificación y concentra una parte importante de estas cifras.

La película representa el 43,7% de la recaudación total del cine español, con 28.134.878 euros. En cuanto a espectadores, acumula 3.788.030, lo que supone el 40,8% del público que ha acudido a las salas hasta este mes de agosto .

Se trata, además, del tercer año consecutivo en el que Santiago Segura ocupa el primer puesto de la taquilla española. En 2025 lo consiguió con "Padre no hay más que uno 5", mientras que en 2024 lideró la clasificación con "Padre no hay más que uno 4".

"Aida y vuelta" ocupa la segunda posición

El segundo puesto hasta la fecha corresponde a "Aida y vuelta", dirigida por Paco León. La cinta lleva una recaudación de 5.069.590 euros y un total de 734.171 espectadores. Por su parte, "Abuela tremenda" y "Amarga Navidad" ocupan el tercer y cuarto puesto, con una recaudación de 2.814.177 y 2.604.157 euros, respectivamente.

Otras películas entre las más taquilleras

La clasificación también incluye otros títulos que han conseguido situarse entre uno y dos millones de euros de recaudación. Es el caso de "La familia Beneton + 2", "Rondallas", "Haciendo amigos", "Tres de más", "Tres adioses" y Balandrau, viento salvaje".

Por otro lado, "Los domingos", la película de Alauda Ruiz de Azúa, es la única película estrenada en 2025 que entra en las veinte primeras posiciones por recaudación y espectadores. En 2026 ha sumado 997.454 euros, pero en 2025 acumuló 3.946.830 euros, siendo el total de recaudación de 4.944.284 euros desde su estreno.

Aunque todavía quedan algo más de cuatro meses para que termine 2026, los datos de la taquilla española parece que seguirán lejos de las cifras de hace una década, cuando 2016 se cerró con casi 110 millones de euros de recaudación y 18,3 millones de espectadores.