Muere a los 39 años la cineasta Paz Ramírez tras ser atropellada cuando intentaba rescatar a su perro

La industria audiovisual chilena está de luto. La cineasta, directora y productora audiovisual Paz Ramírez ha muerto a los 39 años después de ser atropellada por un vehículo en Providencia, Santiago de Chile, cuando intentaba rescatar a su perro, que se había escapado durante un paseo. El conductor huyó del lugar sin prestar auxilio y posteriormente fue detenido por las autoridades.

El suceso tuvo lugar el pasado domingo, 23 de agosto y, según los testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad, Ramírez cruzaba la avenida junto a su mascota cuando esta se quedó rezagada. Al percatarse de la situación, la cineasta regresó para intentar ponerla a salvo y fue arrollada por un automóvil que circulaba a gran velocidad.

Tras el impacto, el conductor continuó la marcha y abandonó el lugar. Paz Ramírez quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia por los servicios de emergencia hasta la Clínica Indisa, donde falleció horas después, alrededor de las 20:45 horas, como consecuencia de la gravedad de las lesiones. Su perro sobrevivió al accidente y permaneció en las inmediaciones tras el atropello.

Detenido el presunto responsable

La investigación permitió identificar el vehículo implicado gracias, entre otros elementos, a las cámaras de seguridad de la zona. El automóvil fue localizado posteriormente con daños en la parte frontal que serían compatibles con el atropello.

Las autoridades detuvieron a un hombre chileno de 53 años como presunto responsable. El sospechoso cuenta con antecedentes por conducción en estado de ebriedad. La Fiscalía de Ñuñoa-Providencia ordenó su detención y el vehículo fue incautado para ser sometido a las correspondientes pericias.

Un testigo del accidente, el dibujante Tomás Cisternas, explicó que el vehículo circulaba a gran velocidad y que el conductor no se detuvo después de atropellar a la cineasta. Las circunstancias exactas del siniestro y la responsabilidad penal del detenido continúan bajo investigación.

Una destacada trayectoria en el cine chileno

Paz Ramírez desarrolló una trayectoria como directora, guionista y productora audiovisual. Participó en reconocidas producciones como "No" (2012), "Los 33" (2015) y la serie "Prófugos", además de dirigir trabajos como el cortometraje Helechos (2023).

En los últimos años ejercía como directora ejecutiva de Alga Estudio, un espacio dedicado a la formación, creación e intercambio audiovisual con sede en Valdivia. Desde la organización lamentaron públicamente su muerte y anunciaron un encuentro de despedida para el viernes 28 de agosto.

Ramírez era además hermana de las actrices chilenas María José y Ángela Prieto. Su muerte ha provocado una fuerte conmoción en el sector audiovisual chileno, donde compañeros y profesionales han destacado su trayectoria y su labor en la industria.