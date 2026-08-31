Muere Francesc Garrido a los 56 años, actor en películas como 'Mar Adentro' y en series como 'El tiempo entre costuras'

El actor de teatro, televisión y cine barcelonés Francesc Garrido, que participó en películas como 'Smoking Room' y series como 'Sé quien eres', 'El tiempo entre costuras' y 'Estació d'enllaç', ha muerto a los 56 años, tal y como ha informado la Acadèmia del Cinema Català.

Formado en el Institut del Teatre, Garrido participó en más de 30 películas y fue nominado en dos ocasiones a los Premis Gaudí por sus trabajos en 'Stella Cadente' y 'L'adopció'. L'Acadèmia del Cinema Català ha mostrado su pésame por la pérdida del actor y ha expresado su apoyo a la familia, amigos y la comunidad cinematográfica.

Garrido, nacido en Barcelona en 1969, participó en películas como '4 latas', 'Alatriste', 'Mar adentro', 'Te doy mis ojos', 'Smoking Room' --con la que ganó una Biznaga de Plata en el Festival de Málaga-- o las más recientes 'El anfitrión' y 'Balandrau'. Además de series y películas, Garrido fue un habitual del teatro, muy vinculado al Teatre Lliure de Barcelona, con obras como 'L'Hèroe', 'Molt soroll per no res', 'Casa de nines', 'Glengarry Glen Ross' y 'Dublinesos', entre muchas otras.

Una prolífica carrera de cine, teatro y televisión

Su carrera televisiva fue prolífica desde que apareciera en 'Estació d'enllaç' hace más de treinta años y también se le pudo ver en otras series como 'Cites', 'Majoria absoluta', en la televisión catalana, así como en 'Los hombres de Paco', 'Gran Reserva', 'El tiempo entre costuras' o en 2017 en 'Sé quién eres', por cuyo papel protagonista, el abogado Juan Elías Giner, estuvo nominado a los Premios Feroz.

Otras producciones en las que intervino fueron 'Clanes', donde se puso en la piel del inspector Naranjo, 'La novia gitana', basada en la novela homónima de Carmen Mola, o 'Jaguar'.

En el ámbito de las artes escénicas, estuvo muy vinculado al Teatre Lliure y a quien fuera su director, Àlex Rigola, quien lo dirigió en obras como 'Glengarry Glen Ross', 'El mestre i la margarita', i 'Dublinesos (Els morts)', pero participó en obras con otros directores como Lluís Pasqual o George Lavaudant.

En el cine participó en una treintena de películas, además de las ya citadas, 'Te doy mis ojos', 'Smoking Room', de Roger Gual y Julio D. Wallovits, con la que ganó la Biznaga de Plata en el Festival de Málaga, 'Stella cadente', con la que estuvo nominado al premio Gaudí al mejor actor secundario, o en 'L'adopció', con la que también estuvo nominado al Gaudí como mejor actor protagonista.

El mensaje de Salvador Illa

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentado la muerte del actor Francesc Garrido: "Perdemos a uno de los grandes actores catalanes, que nos deja interpretaciones para el recuerdo en el teatro, el cine y la televisión", ha destacado.

En un mensaje en X ha trasladado su pésame a su familia, amistades y compañeros de profesión. "En todos los ámbitos, artístico y humano, unió rigor, talento, pasión y compromiso", ha añadido.