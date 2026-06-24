Antón Cortés, el artista que une el flamenco y Michael Jackson y que cuenta con el respaldo de la Infanta Elena

Hay artistas que nacen dentro de la tradición y otros que deciden desafiarla. Antón Cortés pertenece a una generación de intérpretes que buscan tender puentes entre ambos mundos. Heredero de una reconocida saga gitana vinculada al flamenco y emparentado con figuras tan conocidas como Joaquín Cortés e Isabel Pantoja, el cantante madrileño ha construido una trayectoria marcada por la búsqueda de nuevas fórmulas para acercar este género a las nuevas generaciones.

Nacido en Madrid en 1994, Cortés comenzó su formación artística en el seno de una familia de larga tradición flamenca. Su debut profesional llegó con apenas 14 años sobre el escenario de Casa Patas, uno de los tablaos más emblemáticos de la capital, donde empezó a forjar una carrera que combina el respeto por las raíces con una clara vocación innovadora.

Uno de los hitos más destacados de su trayectoria llegó cuando fue reconocido con el privilegio de convertirse en el primer artista gitano amadrinado por la Infanta Elena. Un respaldo institucional que contribuyó a proyectar su figura dentro del panorama musical español y que supuso un reconocimiento a su labor como representante de la cultura flamenca.

De los Premios Antena de Oro a Universal Music

El nombre de Antón Cortés también ha estado ligado a algunos de los principales eventos del sector. Fue seleccionado para actuar en los Premios Antena de Oro del periodismo, organizados por la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España, una cita que reúne cada año a destacadas personalidades de la comunicación y la cultura.

Su carrera dio un nuevo impulso con su incorporación a Universal Music, considerada una de las compañías discográficas más importantes del mundo. Desde entonces, ha desarrollado un repertorio en el que conviven el flamenco tradicional, los sonidos urbanos y nuevas propuestas musicales dirigidas a un público más amplio.

El reto de llevar a Michael Jackson al flamenco

Si hay un proyecto que resume la filosofía artística de Antón Cortés es el que verá la luz próximamente bajo el título "Brillando con luz propia". Se trata de una propuesta que busca fusionar el flamenco con algunas de las canciones más emblemáticas de Michael Jackson, entre ellas Billie Jean, Thriller o Smooth Criminal.

Según su entorno artístico, se trata de una apuesta inédita dentro del género, una reinterpretación que pretende demostrar la capacidad del flamenco para dialogar con referentes universales de la música popular sin perder su identidad.

Esta visión de la música como espacio de encuentro entre tradiciones y estilos ha sido una constante en la carrera del artista, que ha defendido en numerosas ocasiones la necesidad de acercar el flamenco a nuevos públicos sin renunciar a su esencia.

Compartiendo escenario con grandes nombres

A lo largo de su trayectoria, Cortés ha coincidido sobre los escenarios con artistas de diferentes generaciones y estilos, entre ellos Diego El Cigala, Farruquito, Omar Montes o Ana Mena. Una versatilidad que le ha permitido moverse entre el flamenco más ortodoxo y las tendencias musicales contemporáneas.

Su proyección también ha llamado la atención de destacados nombres de la industria. Entre ellos, Alejandro Sanz, quien lo ha definido como un "cantante con un talento especial que seduce", una valoración que el artista conserva como uno de los reconocimientos más significativos de su carrera.

Mientras prepara nuevos lanzamientos y colaboraciones, Antón Cortés continúa desarrollando una propuesta artística que busca situar al flamenco en nuevos escenarios. Un camino en el que tradición, identidad gitana e innovación musical avanzan de la mano.