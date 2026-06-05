Aitana inicia el Icónica Santalucía Sevilla Fest abriendo su Cuarto Azul

Aitana ha llenado la sevillana Plaza de España en su primer concierto en Sevilla para darle inicio al Icónica Santalucía Sevilla Fest ante más de 18.000 personas. Así ha arrancado el festival sevillano que llenará de música la capital andaluza desde ahora y hasta el próximo 18 de julio. La cantante catalana sigue su gira internacional 'Cuarto Azul World Tour' y ha vuelto a demostrar por qué es una de las cantantes más importantes de nuestro país.

Por espacio de más de dos horas, Aitana, fue presentando cada una de las canciones de su último trabajo mientras iba recordando alguno de sus temas mas importantes.

Uno de los grandes momentos llegó con Aitana reflexionando sobre su carrera y el lanzamiento de 'Cuarto Azul', y también de su momento vital al escribir las canciones. Se mostró agradecida a Sevilla e, incluso, pidió volver para la Feria de Sevilla "cuando sepa bailar sevillanas". El lugar elegido para el escenario del Icónica Santalucía Fest, la Plaza de España, es una garantía de éxito y sumarle a una artista como Aitana, sencillamente espectacular. La experiencia del festival no es solo un concierto, es un lujo para los sentidos que se acompaña desde el espectáculo de luces y la voz de Enrique Morente antes del inicio del concierto, hasta la experiencia gastronómica dentro del recinto.

Aitana volverá a subirse al escenario sevillano este viernes para completar los dos conciertos con los que abre el Icónica Santalucía Sevilla Fest, antes de continuar con su gira internacional.

Los siguientes pasos llevarán a Aitana a Mallorca, Fuengirola, Avilés, Gran Canaria, Zaragoza, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid y Bilbao, antes de poner rumbo a Latinoamérica y Estados Unidos.

Mientras tanto, el Icónica Santalucía Sevilla Fest llenará Sevilla de música durante los próximo 45 días. "Volvamos a la Plaza" es el lema de un festival que sigue dando pasos importantes para convertirse en una de las referencias musicales de nuestro país. Esta edición está marcada por un cartel de grandes nombres, con artistas españoles como Raphael, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Dani Fernández, Lola Índigo o Viva Suecia, pero también con nombres internacionales como Robbie Williams, Sting, Lenny Kravitz, Maroon 5 o Marilyn Manson.

Pero el Icónica Santalucía Sevilla Fest vuelve a demostrar que no es solo una experiencia musical. Los detalles, perfectamente cuidados, y un entorno espectacular hacen que el recibimiento sea incomparable a otros recintos. La oferta gastronómica y los eventos antes y después del concierto, marcan la diferencia. Es un festival que, en solo cinco años, se ha consolidado de manera exponencial y que ya es imparable. En la edición anterior, consiguieron vender 277.000 entradas y la previsión para este año es de 358.000. Si este dato se cumple, algo que está cercano a suceder, será el evento musical con mayor afluencia en España.

Afortunadamente para los sevillanos, los andaluces y los asistentes de cualquier lugar del país o del exterior, este festival ha arrancado por todo lo alto y es solo el principio para 45 días de música a un gran nivel. Las entradas siguen a la venta en www.iconicafest.com.

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha empezado con Aitana enseñándole al público una vez más los motivos para que sea uno de nuestros grandes referentes, ahora ya si podemos decir que Sevilla ha vuelto a la Plaza.