ATRESMEDIA alcanza unos Ingresos Netos de 1.002,2 millones de euros gracias a su liderazgo en audiencias y a una exitosa estrategia de diversificación de ingresos

Atresmedia logra en el año 2025 unos ingresos netos de 1.002,2 millones de euros y un Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) de 87,7 millones de euros. Sin el impacto de la provisión del plan de bajas incentivadas, el Resultado Bruto de Explotación alcanzaría los 133,3 millones de euros.

La inversión publicitaria total2, que incluye todos los soportes publicitarios, crece un 0,9%. El mercado de la publicidad en televisión decrece un 4,4% (en el año 2024 el crecimiento del mercado fue positivo), mientras que el medio radio crece un 2,6%, en ambos casos incluyendo sus mercados digitales.

La posición financiera neta del Grupo a 31 de diciembre de 2025 es positiva alcanzando 58,1 millones de euros.

En el mes de junio se procedió al reparto del dividendo complementario correspondiente a los resultados del ejercicio 2024, a razón de 0,47 euros por acción en términos brutos, en total 105,8 millones de euros.

En el mes diciembre se ha repartido un dividendo a cuenta de los resultados de 2025, a razón de 0,18 euros por acción en términos brutos, en total 40,5 millones de euros.

En 2025 se han renovado completamente las líneas de financiación existentes por un importe total de 275 millones de euros, extendiendo los vencimientos bajo una estructura bullet con plazos entre cinco y siete años.

Esta refinanciación refuerza significativamente el perfil financiero del Grupo, alargando la vida media de la deuda, aportando visibilidad a medio plazo y dotándonos de flexibilidad para afrontar tanto integración de adquisiciones como posibles nuevas oportunidades de crecimiento.

Audiovisual

El negocio Audiovisual ha logrado unos ingresos netos de 924,8 millones de euros. Sobresale el comportamiento especialmente positivo de las áreas del Grupo no directamente vinculadas al mercado publicitario, como la Producción y

Distribución de contenidos, así como el crecimiento de Otros Ingresos gracias a la incorporación de nuevas compañías. Estos elementos han ayudado a compensar la debilidad del mercado publicitario en Contenido Audiovisual, marcada por una comparación particularmente exigente con el ejercicio anterior.

Los ingresos netos de publicidad en Contenido Audiovisual en el ejercicio ascienden a 753,9 millones de euros. Estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el Grupo (TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros).

El consumo televisivo1 en España, por persona y día, ha sido en el periodo de 2 horas y 42 minutos.

Atresmedia es el grupo de TV más visto en 2025 y lo hace por cuarto año consecutivo. Aventaja a Mediaset en 1,7 puntos, la mayor distancia histórica entre grupos a pesar de tener Atresmedia una cadena menos. También lidera en prime time con un 25,7% de cuota: 2,5 puntos por delante de Mediaset (23,2%).

Además, continúa como el grupo de TV por el que más gente pasa cada día con más de 16 millones de espectadores únicos diarios.

Antena 3 es la cadena más vista por cuarto año consecutivo con un 12,8% de cuota de pantalla. Se sitúa a 3,4 puntos de Telecinco (9,4%), la mayor distancia en 29 años. En prime time, con un 13,5%, la distancia con su principal competidor alcanza los 4,1 puntos.

A3 Noticias acumula ocho años de liderazgo absoluto. La primera edición de lunes a viernes es el informativo más visto de la TV con un 22,9% de cuota y 2.065.000 espectadores. Logra su mejor cuota en 28 años. En prime time lidera con un 18,3% y 1.952.000 espectadores, acumula seis años de liderazgo absoluto en la noche. En el fin de semana vuelven a liderar con un 16,3% y 1.560.000 espectadores.

En entretenimiento A3 vuelve a dominar el Top 10 de los programas más vistos. El hormiguero se sitúa como el programa más visto en el año con un 15,2% de cuota y 1.909.000 espectadores. Pasapalabra (19,7% y 1.770.000) domina el arranque del prime time desde hace 5 años y en 2025 cierra con un crecimiento de dos puntos respecto a 2024. Tu cara me suena (21,7% y 1.735.000 espectadores) revalida su éxito con su temporada 12, con un crecimiento también de dos puntos, logra su mejor temporada de las últimas ocho.

La ficción de Atresmedia también es lo más visto en TV. Sueños de libertad (13,6% y 1.195.000 espectadores) es la ficción más vista de la TV y mejora sus resultados en su segundo año de historia.

laSexta sigue imbatible como la tercera cadena privada más vista laSexta (6,2%) acumula trece años consecutivos por encima de su competidor directo. Los informativos de la cadena cierran el año con un 7,7%, a 1,7 puntos de los de su competidor directo. En la tarde Más vale tarde (6,8% y 513.000) y en la mañana Al rojo vivo (9,7% y 354.000 espectadores) continúan como referencias de actualidad en sus franjas.

Lo de Évole se sitúa como lo más visto de la cadena (8,6% y 1.117.000 espectadores) y cierra su mejor temporada en cuatro años; El intermedio (6,5% y 828.000) vuelve a situarse como lo más visto a diario de la cadena.

Las cadenas temáticas de Atresmedia alcanzan en conjunto un 7,0% de cuota de pantalla en 2025Fuente: Kantar Media. Total, día Ind. 4+ Fuente: Kantar Media. Ind. 4+ Prime Time.

Atresmedia, grupo audiovisual líder en consumo digital

Según Comscore, Atresmedia sigue como grupo audiovisual líder en consumo digital, hegemonía que mantiene desde abril de 2016. Alcanza una media de 22,6 millones de visitantes únicos en 2025. En el ranking general se posiciona a diciembre de 2025 en el puesto 7 del top 10 de sites más visitados.

Ingresos récord en el área de producción y distribución de contenidos

Los ingresos de producción y distribución de contenidos que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma SVOD atresplayer y el negocio del Cine, alcanzan los 93,8 millones de euros frente a los 92,5 millones de euros del año anterior, un incremento del 1,4%.

Atresplayer premium se mantiene como la plataforma líder de un grupo audiovisual español reforzando su apuesta por el contenido original y exclusivo.

Este año ha estrenado series como Las hijas de la criada, Los protegidos, un nuevo poder o FoQ, la nueva generación, y cierra el año con casi 750.000 suscriptores, un crecimiento del 10% respecto al año anterior.

Las películas de Atresmedia Cine en explotación durante 2025 representan el 32% de la recaudación de la taquilla del Cine Español siendo 'Padre no hay más que uno 5' la película española más taquillera del año.

En el ámbito internacional, los canales de Atresmedia suman casi 58 millones de abonados creciendo un 7% con respecto al año anterior.

Crecimiento significativo de diversificación y eventos

Los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox alcanzan los 78,3 millones de euros, lo que representa un incremento del 61,8% respecto a los 48,4 millones obtenidos en 2024. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos del Grupo.

Radio

El negocio Radio alcanza en el año unos ingresos netos de 85,7 millones de euros, frente a los 82,5 millones de euros obtenidos el año anterior, lo que supone un crecimiento del 4,0%, mejorando el comportamiento del mercado que sube un 2,6%.

Atresmedia Radio tiene una audiencia3 media de 3,0 millones de oyentes. Onda Cero con 2,2 millones de oyentes logra su mejor registro de la última década y mantiene su posición como tercera opción en el ámbito de las radios generalistas.

Con respecto a las radios temáticas, Europa FM registra 0,7 millones de oyentes, y Melodía FM 67 mil.

ASG

Atresmedia ha obtenido una calificación de A- en el índice climático CDP y ha vuelto a formar parte del Europe’s Climate Leaders. Como parte de su estrategia climática, ha actualizado su análisis de riesgos climáticos físicos usando escenarios SPP (Shared Socioeconomic Pathways) y ha realizado por primera vez un análisis de riesgos y oportunidades de transición usando escenarios NFGS (Network for Greening the Financial System). Además, ha logrado una reducción del 80,9% de sus emisiones de alcance 1 y 2 respecto a su año base y ha alcanzado un 96,23% de consumo de electricidad renovable. En cuanto a su alcance 3, ha puesto el foco en la mejora metodológica y en la colaboración con sus proveedores.

En este contexto, ha elaborado y publicado tres guías ambientales para la promoción de una industria audiovisual baja en carbono y una cadena de suministro sostenible que formarán parte, a partir de 2026, de la cláusula de sostenibilidad de sus contratos.

En el plano social, Atresmedia ha vuelto a ser reconocida como referente informativo y de confianza en España, según el prestigioso informe de Reuters Institute y la Universidad de Oxford, Digital News Report 2025, que destaca a Antena 3 como la cadena con mayor índice de confianza (50%) y a laSexta como segunda cadena privada más confiable.

laSexta, Antena 3 y Onda Cero han continuado reforzando la lucha contra las fake news y la desinformación. Además, en 2025, el Grupo ha emitido gratuitamente 33 campañas para visibilizar la labor de 30 ONG. Por su parte, la prestigiosa iniciativa por la seguridad vial, Ponle Freno, ha celebrado la 17ª edición de sus premios y una nueva edición de su circuito de carreras con más de 440.000 euros recaudados; Constantes y Vitales ha celebrado la 11ª edición de sus premios a la investigación; Tolerancia Cero ha mantenido su compromiso con la lucha contra la violencia de género; Hablando en Plata ha renovado el certificado AENOR por su compromiso contra el edadismo y Luz Verde ha celebrado la 1ª edición de sus premios a la lucha contra el cambio climático.

En el marco de su compromiso con la inclusión, Atresmedia ha continuado trabajando en la accesibilidad de sus contenidos con más del 93% del contenido emitido en televisión subtitulado. Además, ha concedido 54 nuevas becas formativas para jóvenes con discapacidad a través de su Programa Becas Capaz, ha renovado su adhesión a la Carta de la Diversidad y ha continuado impulsando su ya consolidado programa de voluntariado corporativo.

Por su parte, la Fundación Atresmedia ha celebrado la 4ª edición de “Efecto MIL” con récord de participación entre los jóvenes y la 4ª edición de los premios y el encuentro “Mentes AMI” que ha congregado a más de 8.000 docentes, y ha continuado ampliando el contenido de la guía AMIBOX-aula. Además, ha emitido un spot conmemorativo por su 20 aniversario y, en colaboración con Unicef, la campaña “Saca el móvil de la Cena” para promover espacios familiares sin dispositivos digitales.

En 2025, el Consejo de Administración de Atresmedia ha aprobado una actualización de la Política General de Sostenibilidad que recoge los principales objetivos y líneas de actuación del Grupo. Esta actualización ha quedado reflejada en el II Estado de Información No Financiera e Información de Sostenibilidad del Grupo, elaborado bajo los requerimientos de la CSRD y ofreciendo información complementaria para responder a la Ley 11/2018 y al Reglamento de Taxonomía de la UE.

Adicionalmente, en el último trimestre del año, Atresmedia ha firmado nuevas condiciones de financiación sostenible.

Por último, el Grupo ha obtenido una puntuación de 59/100 en el Corporate Sustainability Assessment de Standard and Poor’s que le llevará a aparecer, por primera vez en 2026, en el Sustainability Yearbook.

Perspectivas futuras

De cara a 2026, la visión del Grupo es prudente pero optimista. El entorno macroeconómico y publicitario en España, pese a la persistencia de ciertas incertidumbres, apunta a una evolución favorable.

En el ámbito publicitario, la inversión en Audiovisual (televisión lineal y digital) debería mostrar una mejor tendencia que la registrada el ejercicio anterior.

Existen además varios elementos cualitativos relevantes en el arranque del año que refuerzan esta visión, entre ellos un consumo televisivo estable y una mayor actividad de los sectores tradicionalmente más intensivos en televisión.

En Radio y Exterior, el Grupo espera igualmente una evolución positiva de la inversión publicitaria, en línea con la dinámica de ejercicios recientes, estimándose crecimientos en el entorno de dígito medio.

En este contexto, Atresmedia estima que sus ingresos totales en 2026 se mantendrán estables en perímetro constante, incorporando adicionalmente la contribución en el primer semestre de Last Lap y, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes, la integración de Clear Channel España.

Esta operación reforzará la estrategia de diversificación del Grupo y su posicionamiento en el mercado de publicidad exterior, segmento con dinámicas estructurales de crecimiento superiores a la media del mercado.

En términos de rentabilidad, el Grupo mantiene como objetivo un margen EBITDA en el entorno del 15%, apoyado en una política comercial orientada a la innovación en sus productos comerciales, en la explotación 360º de sus contenidos y la mejora continua de la eficiencia operativa, lo que permite maximizar el retorno de toda la cadena de valor.

La posición financiera neta estimada para 2026 se situaría en deuda cercana a los 25 millones de euros, incluyendo el impacto de la adquisición de Clear Channel y el cobro pendiente de la AEAT, manteniéndose en niveles compatibles con una estructura financiera sólida y flexible.

En materia de retribución al accionista, el Consejo propondrá el desembolso en junio 2026 de un dividendo complementario con cargo a 2025 de 0,21 euros por acción (aproximadamente 47 millones de euros). Asimismo, el eventual dividendo a cuenta de 2026 se determinará a finales del ejercicio, preservando la disciplina financiera y el equilibrio entre crecimiento orgánico, desarrollo corporativo yremuneración al accionista.

En definitiva, Atresmedia afronta 2026 como grupo audiovisual y digital de referencia en España, avanzando en la ejecución de su Plan Estratégico 2023-2026 y reforzando un modelo centrado en la creación de valor sostenible y rentable.