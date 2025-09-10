El error más común que comete la gente cuando utilizan Whatsapp en el ordenador

WhatsApp Web se ha convertido en una herramienta muy práctica para quienes necesitan trabajar desde la computadora. Permite responder mensajes con mayor comodidad, gestionar archivos rápidamente y mantener una comunicación fluida sin necesidad de alternar entre pantallas. Sin embargo, su uso también esconde un riesgo de seguridad que muchas personas pasan por alto: dejar la sesión abierta en un dispositivo ajeno.

Un descuido con graves consecuencias

Este descuido, aparentemente inofensivo, puede convertirse en un grave problema de privacidad digital. Cualquier persona con acceso a ese equipo puede leer las conversaciones, descargar archivos personales y, lo que es más preocupante, hacerse pasar por el usuario. La suplantación de identidad no solo pone en peligro al titular de la cuenta, sino también a sus contactos, que podrían recibir mensajes falsos o incluso caer en estafas.

Además, el mal uso de una sesión abierta en WhatsApp Web puede facilitar la propagación de enlaces maliciosos y comprometer la información de terceros. En un contexto en el que la ciberseguridad es cada vez más relevante, este tipo de errores se convierten en puertas de entrada para fraudes y filtraciones de datos.

Cómo cerrar sesión de forma segura

Para evitarlo, WhatsApp ofrece dos formas de cerrar sesión de manera segura. La primera es directamente desde la computadora, accediendo al menú de WhatsApp Web y seleccionando "Cerrar sesión".

La segunda, más recomendable, consiste en hacerlo desde el propio teléfono: en la aplicación, dentro del apartado "Dispositivos vinculados", es posible desconectar cualquier acceso que no se reconozca. Aunque la plataforma desconecta automáticamente las sesiones tras 15 días de inactividad, lo ideal es cerrarlas manualmente después de cada uso, sobre todo en equipos compartidos o públicos.

Los expertos en seguridad también aconsejan tomar precauciones adicionales, como evitar iniciar sesión en redes Wi-Fi públicas, activar la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de protección y utilizar el nuevo bloqueo con contraseña en WhatsApp Web.