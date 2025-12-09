Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad por menos dinero
Las participaciones es un método muy usado, pero solo puede ser gestionado por particulares.
Los números más feos (y menos vendidos) de la Lotería de Navidad 2025
Los pueblos más afortunados de la Lotería de Navidad: esta localidad ha repartido el Gordo 7 veces
Jugar a la Lotería de Navidad y compartir los números es una tradición muy apreciada en España, además de ser una manera de extender la suerte. Es por eso, que una manera muy frecuente de jugar a la lotería es a través de las participaciones, ya que permite a los jugadores acceder a la Lotería de Navidad por un coste menor a 20 euros.
Es común que empresas, familias y grupos de amigos utilicen este método, puesto que facilita la compra de décimos de forma más económica y, en caso de resultar premiados, el dinero se reparte entre todos los participantes, de manera equivalente a su contribución.
¿Qué es una participación de lotería?
Una participación de lotería es un documento que representa una fracción de un billete o décimo de lotería. En lugar de comprar un décimo completo, que puede ser costoso, una persona puede adquirir una participación, que le da derecho a una parte proporcional del premio en caso de que el número resultara ganador.
En esencia, las participaciones funcionan como un contrato entre dos partes: el comprador invierte una cantidad pequeña en uno o varios números y, si alguno resulta ganador, el organizador debe entregar al comprador la parte correspondiente del premio. Este sistema solo puede ser gestionado por particulares y no por distribuidores oficiales de lotería.
¿Cómo se organizan las participaciones de la Lotería de Navidad?
Por lo general, los números de la Lotería de Navidad se distribuyen de manera informal, sin contratos oficiales. No obstante, para evitar problemas o malentendidos, es fundamental cumplir con ciertos requisitos al organizar participaciones:
- Según la Ley 16/2012, la SELAE (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado) el organizador de las participaciones debe asumir la obligación del pago en caso de que los compradores hayan sido los premiados. Por lo que, si se gana un premio, el organizador es responsable de pagar a todos los participantes. Esta responsabilidad es exclusiva y no puede reclamarse a Loterías y Apuestas del Estado, ya que se trata de un acuerdo entre particulares.
- Es esencial indicar en cada papeleta el sorteo y la fecha correspondiente, el número del décimo, el importe total jugado y, si corresponde, un donativo adicional en caso de que se trate de una causa benéfica. Es importante aclarar que se trata de un "donativo" y no de un "recargo" relacionado con las retenciones fiscales.
- También se debe especificar la razón social o nombre completo del organizador, junto con su DNI y dirección postal, ya que él será el encargado de gestionar los pagos si el número es premiado.
- Desde 2013, los premios de la Lotería de Navidad están sujetos a impuestos, por lo que se recomienda incluir un aviso en las participaciones, mencionando que el 20% del premio mayor se destinará a Hacienda.
- Para prevenir fraudes, se debe mostrar claramente el número jugado en la puerta o tablón de anuncios del local o asociación que emite las participaciones.