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La verdad tras el vídeo que circula en redes sobre un helicóptero de EEUU derribado por un misil iraní: fue grabado en Siria en 2020

Las redes sociales se han hecho eco de un vídeo de un supuesto helicóptero estadounidense derribado por un misil iraní, aunque la verdad es que fue grabado en Siria en 2020.

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Madrid |

Imagen de archivo de daños en un edificio de Teherán durante el conflicto en Irán.
Imagen de archivo de daños en un edificio de Teherán durante el conflicto en Irán. | EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

El conflicto en Irán sigue su curso, aunque con una tregua de dos semanas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz duradero entre el país iraní y Estados Unidos. En semanas de guerra, han sido muchos los comentarios y contenido multimedia que ha salido a la luz en redes sociales, aunque algunos no son del todo cierto y se sacan del contexto de la ocasión.

Es el caso de un vídeo que ha aparecido en redes como X, Facebook o TikTok estos días y que muestra un helicóptero militar al ser derribado por un misil. En las publicaciones y comentarios se puede leer que es un aparato estadounidense de tipo 'Black Hawk' y que ha sido alcanzado por un misil iraní, cuando esto es falso.

El contexto del vídeo es falso: fue grabado en Siria en 2020

Tal y como confirma Newtral, el vídeo fue grabado en otra época, concretamente en febrero de 2020, cuando rebeldes sitios atacaron un helicóptero que pertenecía al régimen de Bashar al-Assad, quien fue derrocado en 2024, por lo que el hecho tuvo lugar en Siria y no tiene nada que ver con el conflicto actual en Oriente Próximo.

Además, las publicaciones trataban de vincular el vídeo con la operación de rescate de uno de los pilotos del F-15 que sí fue derribado por Irán el pasado 3 de abril. La realidad es que ocurrió en Siria, que el ataque procedió de rebeldes sitios y que los tripulantes de este helicóptero murieron en el ataque, ubicado sobre la aldea de Al-Nairab.

Medios como The Telegraph ya compartieron dicho vídeo hace seis años, en una fecha que se puede ver en su enlace. Hecho que se puede corroborar en la cuenta de X del Ministerio de Defensa de Turquía, en un escrito publicado el pasado 11 de febrero de 2020. En la publicación se indicaba que el aparato pertenecía al Gobierno sirio y se había estrellado.

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