La Rioja se prepara para la huelga general del 11N con convocatorias en varias localidades

Mañana se desarrollará la jornada de huelga general convocada por el Sindicato de la Vivienda, UGT y CCOO, a la que se han sumado muchas organizaciones. Una jornada que ya comenzará, en sus movilizaciones, en el día de hoy dado que, por ejemplo, UGT llevará a cabo a las 20:00h de la tarde piquetes informativos en la intersección de Avda de Colón con Avda Solidaridad en Logroño.

Mañana, a mediodía, habrá concentraciones en la Puerta Munillo de Arnedo y en El Mercadal, en Calahorra. A las 18:00h de la tarde será en Logroño la manifestación con presencia de los responsables de todas las organizaciones convocantes. Partirá de la Glorieta del Dr. Zubía y concluirá con la lectura del manifiesto en El Espolón tras recorrer Portales, Murrieta, Gran Vía y Vara de Rey.

Los sindicatos y organizaciones convocantes creen que hay motivos más que suficientes para la movilización y animan a la ciudadanía a secundarla y a participar en la manifestación vespertina y que se actúe de modo pacífico.