Las luces y sombras de la liberalización de la AP-68 en La Rioja

Este miércoles llega la gratuidad de la AP-68 tras 46 años de concesión a la empresa AVASA, de ABERTIS, que dan lugar a una liberalización de esta vía que atraviesa La Rioja de este a oeste en 119 kilómetros.

Inicialmente esta concesión terminaría en 1995 pero se fue prorrogando hasta este 2026 para, entre otros motivos, regular el tráfico y atenuar la siniestralidad en la Nacional 232.

Para conocer más detalles sobre el contexto viario contactamos con el consejero de Infraestructuras, Daniel Osés, con el responsable de una estación de servicio de la AP68 y con el presidente de CTEM, Javier Cámara.