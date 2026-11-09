Rafael Santandreu presenta este lunes en el centro Ibercaja su libro "Dormir cuando no puedes dormir"

El psicólogo y escritor Rafael Santandreu, conocido por títulos como “El arte de no amargarse la vida” y “Sin miedo”, vuelve a abordar uno de los grandes problemas de nuestro tiempo en su último libro, “Dormir cuando no puedes dormir”.

Su objetivo: comprender el insomnio desde la psicología cognitiva y romper el círculo de temor y preocupación que puede convertir la llegada de la noche en una fuente de angustia; dejar de vivir el sueño como una obligación y cambiar nuestra relación con el miedo a no dormir…

Esta Aula de Cultura de LA RIOJA-UNIR, presentada por Carlos Aganzo, podrá seguirse tanto en formato presencial en el Centro Ibercaja La Rioja (19:30 horas) como a través de internet, en youtube.

Entrada libre previa inscripción obligatoria hasta completar aforo.