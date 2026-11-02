Denuncias en Nájera y Fuenmayor por ciberacoso a través de cuentas anónimas denominadas "curis"

Policía Nacional y Guardia Civil alertan sobre las denominadas cuentas ‘curis’, es decir, perfiles anónimos en redes sociales utilizados por algunos jóvenes para ridiculizar, insultar o humillar a compañeros, principalmente en el entorno escolar.

La Jefatura Superior de La Rioja no ha recibido aún ninguna denuncia relacionada con estas cuentas, aunque varios centros educativos han contactado con la Delegación de Participación Ciudadana para solicitar asesoramiento. Por su parte, la Guardia Civil ha recibido denuncias relativas a los institutos Tomás y Valiente de Fuenmayor y el Rey Don García de Nájera.

Se recuerda que la grabación y difusión de vídeos, imágenes o viñetas que provoquen la vergüenza de una persona pueden constituir una forma de ciberacoso y que, según la gravedad y las circunstancias, estas conductas podrían encajar en delitos contra la integridad moral, amenazas o lesiones, entre otros.

Y se recomienda, a quienes sean testigos, que no compartan los vídeos, no participen en las burlas, y comuniquen lo ocurrido a profesores, familiares o a una persona adulta de confianza. Ante un caso de acoso o humillación difundido se aconseja conservar capturas de pantalla, enlaces y mensajes, informar al centro educativo y, si corresponde, a la Policía Nacional o la Guarcia Civil.

Hablamos con el sidicato ANPE y con el IES Rey Don García.