Raquel Pérez, Teresa Álvarez, Rosa Grandes y Agustín Abadía reciben las Insignias de San Bernabé

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Logroño acoge hoy la entrega de las Insignias de San Bernabé, que este año reconocen a Raquel Pérez, Teresa Álvarez, Rosa Grandes y a Agustín Abadía.

Las Insignias de San Bernabé son un reconocimiento otorgado por la Corporación Municipal a personas que han destacado por su trayectoria y su dedicación a la ciudad.

Comenzó a entregarse en 2005 y han reconocido, entre otros, a Nieves Saénz de Aja, Taquio Euzqueda, Sheila Gutiérrez o Juan Díaz Quintero, el actual "padre" de Gorgorito.

En este 2026, una de las premiadas es Raquel Pérez Cuevas, primera mujer al frente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, que nos contaba cómo recibe el galardón.

Teresa Álvarez Clavijo, investigadora del pasado logroñés, será reconocida por sus muchos trabajos, como el de la casa de los Chapiteles, la orden del Santo Sepulcro, el convento de Madre de Dios o la Iglesia de Santa María de Palacio.

La corporación reconoce hoy también la trayectoria de Rosa Grandes León, tras más de 40 años al frente del comercio local de moda y confección.

Agustín Abadía Plana, el Tato Abadía: también conocido como el bigote de la Liga y, ahora, al frente de la Casa de Los Quesos, se mostraba también muy sorprendido ante este reconocimiento.