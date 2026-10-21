Las OPAS riojanas reivindicarán la rentabilidad del campo el 28 de octubre en Madrid y el 8 de noviembre en Logroño

Las principales organizaciones profesionales agrarias riojanas: ARAG-ASAJA, UAGR y UPA, participarán el próximo 28 de octubre en la gran tractorada conjunta convocada en Madrid y hacen un llamamiento a participar, a nivel regional, en un acto reivindicativo en Logroño el 8 de noviembre.

Ambas movilizaciones reclaman rentabilidad para el sector; en el caso de la manifestación nacional, bajo el lema “ Dar de comer tiene que dar para vivir ” reivindican 6 puntos:

Un plan de choque frente a los costes de producción , como gasóleo o fitosanitarios

frente a los , como Una Política Agraria Común fuerte que proteja a agricultores y ganaderos

fuerte que proteja a y Apoyo al sector vitivinícola , ante el resigo de la propuesta de Irlanda en la PAC , y sus efectos en el presupuesto del Instrumento Sectorial del Vino

, ante el resigo de la propuesta de Irlanda en la , y sus efectos en el presupuesto del Precios justos y cumplimiento de la Ley de la Cadena

y cumplimiento de la Rechazo a acuerdos comerciales como Mercosur , que generan competencia desleal

a como , que generan competencia desleal Menos burocracia

Esperan máxima representatividad en esa manifestación nacional y a nivel regional, las OPAS hacen un llamamiento para movilizarse el próximo 8 de noviembre en un acto que todavía está por configurarse.