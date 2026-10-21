CAMPO

Las OPAS riojanas reivindicarán la rentabilidad del campo el 28 de octubre en Madrid y el 8 de noviembre en Logroño

ARAG-ASAJA, UAGR y UPA hacen un llamamiento para denunciar el aumento de costes de producción y precios justos

Diana Victoriano

Logroño |

Roberto Salinas, Eduardo Pérez y Héctor Sáez

Las principales organizaciones profesionales agrarias riojanas: ARAG-ASAJA, UAGR y UPA, participarán el próximo 28 de octubre en la gran tractorada conjunta convocada en Madrid y hacen un llamamiento a participar, a nivel regional, en un acto reivindicativo en Logroño el 8 de noviembre.

Ambas movilizaciones reclaman rentabilidad para el sector; en el caso de la manifestación nacional, bajo el lema “Dar de comer tiene que dar para vivir” reivindican 6 puntos:

  • Un plan de choque frente a los costes de producción, como gasóleo o fitosanitarios
  • Una Política Agraria Común fuerte que proteja a agricultores y ganaderos
  • Apoyo al sector vitivinícola, ante el resigo de la propuesta de Irlanda en la PAC, y sus efectos en el presupuesto del Instrumento Sectorial del Vino
  • Precios justos y cumplimiento de la Ley de la Cadena
  • Rechazo a acuerdos comerciales como Mercosur, que generan competencia desleal
  • Menos burocracia

Esperan máxima representatividad en esa manifestación nacional y a nivel regional, las OPAS hacen un llamamiento para movilizarse el próximo 8 de noviembre en un acto que todavía está por configurarse.

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