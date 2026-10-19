LOGROÑO

Escobar anuncia que Logroño sumará 3.000 nuevas viviendas en Cascajos

La vivienda ha protagonizado la intervención del alcalde en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Ciudad

Diana Victoriano

Logroño |

Conrado Escobar

En el Ayuntamiento de Logroño se celebra hoy y mañana el Debate sobre el Estado de la Ciudad. El alcalde, Conrado Escobar, ha intervenido durante una hora en esta primera jornada y mañana será el turno de los Grupos Municipales, con posible réplica del alcalde a los portavoces, de forma agrupada o por separado.

Al inicio de su intervención Escobar rendía tributo al ex alcalde Julio Revuelta, fallecido hace unos meses, como figura que dejó un importante legado a los representantes públicos, especialmente por su perspectiva de ciudad. Y sobre ese criterio de mirada larga, se apoyaba el alcalde para anunciar avances en cuanto a una demanda histórica, y actualmente en el epicentro político: la vivienda, con la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cascajos Sur.

Además de la vivienda, los avances en mejora urbana y movilidad han sido protagonistas en el discurso de Conrado Escobar, que defendía estos 3 años de gobierno, haciendo balance positivo de sus compromisos de legislatura.

Escobar recordaba algunos proyectos activos como las conexiones de la Glorieta del Doctor Zubía; la reurbanización de Beti Jai, el arreglo de la zona de las Cien Tiendas y de las calles Duquesa de la Victoria, Sagasta, Lardero y Vitoria. También la revitalización del CCR y la regeneración de la antigua estación de autobuses, en un centro intergeneracional con zona verde; o el impulso al comercio y la incorporación de 9 puestos en la plaza de Abastos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid