Escobar anuncia que Logroño sumará 3.000 nuevas viviendas en Cascajos

En el Ayuntamiento de Logroño se celebra hoy y mañana el Debate sobre el Estado de la Ciudad. El alcalde, Conrado Escobar, ha intervenido durante una hora en esta primera jornada y mañana será el turno de los Grupos Municipales, con posible réplica del alcalde a los portavoces, de forma agrupada o por separado.

Al inicio de su intervención Escobar rendía tributo al ex alcalde Julio Revuelta, fallecido hace unos meses, como figura que dejó un importante legado a los representantes públicos, especialmente por su perspectiva de ciudad. Y sobre ese criterio de mirada larga, se apoyaba el alcalde para anunciar avances en cuanto a una demanda histórica, y actualmente en el epicentro político: la vivienda, con la construcción de 3.000 nuevas viviendas en Cascajos Sur.

Además de la vivienda, los avances en mejora urbana y movilidad han sido protagonistas en el discurso de Conrado Escobar, que defendía estos 3 años de gobierno, haciendo balance positivo de sus compromisos de legislatura.

Escobar recordaba algunos proyectos activos como las conexiones de la Glorieta del Doctor Zubía; la reurbanización de Beti Jai, el arreglo de la zona de las Cien Tiendas y de las calles Duquesa de la Victoria, Sagasta, Lardero y Vitoria. También la revitalización del CCR y la regeneración de la antigua estación de autobuses, en un centro intergeneracional con zona verde; o el impulso al comercio y la incorporación de 9 puestos en la plaza de Abastos.