Dos detenidos por robar 5.000 euros en productos de un supermercado de Logroño

La Policía Nacional ha detenido en Logroño a dos personas, no domiciliados en la comunidad, como presuntas autoras de un delito de hurto después de localizar más de 500 productos sustraídos, valorados en más de 5.000 euros, en el interior de un vehículo de alquiler.

La intervención comenzó el 3 de octubre, cuando un agente fuera de servicio observó a una mujer junto a un coche, que utilizó una llave escondida entre el parabrisas y el capó y comenzó a sacar objetos del vehículo para introducirlos en una bolsa de basura.

Cuando varios agentes acudieron al lugar, la mujer intentó abandonar la zona con el vehículo, y un hombre que se aproximaba con una bolsa de supermercado y una bandolera trató de huir en dirección contraria.

En la bandolera del hombre encontraron 120 tabletas de chocolate, sin ticket de compra, y en el registro del coche localizaron ocultos, bajo una lona, cientos de productos de alimentación, ropa, complementos, limpieza e higiene, agrupados y ordenados por categorías en bolsas de basura.

También localizaron dos libretas con listados de productos, número de unidades, precios de venta y posibles beneficios de su posterior comercialización. Además se incautaron de 1.010 euros en efectivo cuyo origen no pudieron justificar.

La mujer detenida cuenta con un antecedente policial por un hecho similar, el hombre no tenía antecedentes previos.