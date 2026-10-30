Raquel Nicolás Martínez, Premio Mujer La Rioja 2026

Onda Cero La Rioja ha concedido su VIII Premio Mujer La Rioja a Raquel Nicolás Martínez quien, tras perder a dos hijas de corta edad debido a una cardiopatía genética, tuvo a Triana, el primer bebé de La Rioja nacido gracias a la técnica DGP, que permite seleccionar embriones libres de la alteración genética. Asimismo, es la impulsora de la empresa de limpiezas Trical, que da trabajo a más de 20 personas.

El jurado del premio reconoce que Raquel es un claro ejemplo de lucha, de esperanza, de capacidad de superación, de apuesta por la ciencia y de generar oportunidades.

Raquel Nicolás (Logroño, 1985) estudió un curso formativo básico de peluquería pero lo dejó para ir a trabajar en el negocio familiar de hostelería. En 2013 tuvo a su primera hija, Candela, que falleció de forma fulminante con dos años y medio. Tras un embarazo muy complicado, nació su segunda hija, Alba, y enseguida llegó el diagnóstico: una cardiopatía genética, similar que la de su hermana. Tras meses de hospital, con tratamientos muy duros y situaciones límite, Alba falleció con apenas año y medio de edad. Gracias a la técnica DGP (Diagnóstico Genético Preimplantacional), que permite seleccionar embriones libres de la alteración genética, nació Triana, el primer bebé nacido en La Rioja con esta técnica. Triana tiene ahora 7 años.

Tras la pandemia, Raquel decidió montar su empresa desde cero, y así nació en 2022 Limpiezas Trical, acrónimo de los nombres de sus hijas (Triana, Candela y Alba). La empresa -que empezó con una escoba, una fregona y una furgoneta de segunda mano-, en la actualidad da trabajo a 23 personas.

La ganadora del VIII Premio Mujer La Rioja tomará el relevo de Isabel Pérez Grande (Premio Mujer La Rioja 2025,) Begoña Ruiz Huidobro (2024) Cristina Moreno (2023) Magdalena Pérez Trenado (2022), Marisa Poch (2021), Dolores Muñoz (2020) y Rosario Lamela (2019).

A este galardón (dotado de un cheque de 3.000 € que la ganadora donará a la ONG que ella desee), los oyentes de las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja han propuesto 34 candidatas de todo tipo de perfil: sanitario, investigador, docente, solidario, deportivo, etc., todas ellas merecedoras del mayor de los reconocimientos.

Al acto de entrega del premio, que tendrá lugar el jueves 12 de noviembre en Bodegas Ontañón asistirán, entre otras autoridades, el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar.

Este VIII Premio Mujer La Rioja es una iniciativa que han desarrollado a lo largo de 2026 las emisoras de Atresmedia Radio en La Rioja con la colaboración de Bodegas Ontañón Culto al Vino, Palacios Alimentación, Peñaclara, Lexus Logroño, Gráficas Ochoa, Laboral Kutxa, Clínica Maica Soria, el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja