Normalidad en el trámite presencial del proceso de regularización en La Rioja

Ayer comenzaba, de modo presencial, el proceso extraordinario de regularización de migrantes, no exento de críticas por parte de algunos ayuntamientos riojanos ante la falta de información y recursos.

Se estima que hasta 8.000 personas podrían acogerse en La Rioja y, ayer, desde primera hora, se acumulaban filas en consistorios como el logroñés, en el que a lo largo de la jornada se emitieron 300 volantes de empadronamiento y se contabilizaron 150 solicitudes de informes de vulnerabilidad social.

La delegada del Gobierno, Beatriz Arráiz, reconocía esta mañana la presión que sufren algunos ayuntamientos y apuntaba que es una situación puntual para la que pedía tranquilidad y colaboración.

Hablaba Arráiz sobre esos bulos en cuanto a un cupo y también sobre las estafas que pueden darse a los migrantes aprovechándose del desconocimiento o esa sensación de urgencia. La delegada invitaba a confiar en las entidades registradas como Comisiones Obreras o Movimiento por La Paz.

Hablábamos también con Edith, una mujer de Venezuela que avanzaba en el proceso desde una oficina de Correos de Logroño.