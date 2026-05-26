El equipo directivo del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro presenta su dimisión ante la falta de respuestas de la consejería de Educación

El equipo directivo del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro ha presentado su dimisión conjunta ante lo que consideran como una situación insostenible ante la falta de respuestas y de apoyo de la consejería de Educación del Gobierno de La Rioja tras meses de incertidumbre, falta de planificación y ausencia de soluciones ante los graves problemas de espacios que sufre el centro, lo que hace que más de un millar de estudiantes de treinta localidades de la comarca tengan que asistir a clase en condiciones que no son las adecuadas.

La decisión se ha comunicado al claustro de profesores, a las familias y a la Consejería, ante una situación que se da en el curso actual, y que se repetirá en los próximos. La escasez de espacio obliga a que los alumnos se ubiquen también en cuatro aulas cedidas por el Ayuntamiento en el edificio María Díaz y en aulas de la Escuela Oficial de Idiomas, aunque ésta ha comunicado que no serán cedidas el curso que viene.

Parece que las opciones que se han propuesto desde la Consejería no han satisfecho las necesidades del centro, y por ello la dimisión del equipo directivo.

Ante esta situación, el PSOE de La Rioja ha trasladado todo su apoyo y reconocimiento a la directora y su equipo directivo y dice que es preocupante que, ante el próximo curso, la comunidad educativa no sepa si habrá unas condiciones dignas y adecuadas para el alumnado y el profesorado. Consideran inadmisible que la Consejería no haya dado soluciones al único instituto público de Haro y su comarca, y traslade la presión a los equipos docentes y directivos.

UGT Servicios Públicos también ha mostrado ha arropado al equipo directivo del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro. En una nota, el sindicato afirma que "la situación del IES Manuel Bartolomé Cossío no puede seguir resolviéndose con parches ni decisiones improvisadas" y que "la falta de espacios, la incertidumbre de cara al próximo curso y la presión trasladada al equipo directivo evidencian una ausencia de planificación que termina afectando tanto al profesorado como al alumnado".