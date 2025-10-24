El entorno del acusado en el crimen de Los Lirios asegura que 'se desvivía' por la fallecida

Quinta jornada en el juicio por el crimen de Los Lirios, por el que se halló muerta a una mujer de 56 años en 2020. En el que se juzga al marido de Mercedes, para el que se piden 22 años de prisión.

La defensa y el entorno del acusado, incluido el hijo, aseguran su inocencia y critican una investigación falsa y tendenciosa. De hecho, ayer el hijo del matrimonio insistía ante el juez que no quería la indemnización que se pide para él, sino que se haga justicia con su padre.

Por otro lado, la fiscalía y la acusación (en representación de los 8 hermanos de la víctima) señalan al marido, como presunto asesino; insisten en que Mercedes, la víctima, se quería separar y que tenía miedo a la reacción del ahora acusado.

El acusado ha permanecido en libertad desde el suceso, ya que no existen pruebas contundentes que lo ubiquen en el lugar del crimen. Hoy, la pareja del hijo, que actualmente reside en la casa de Gumiel de Mercado, en Burgos, donde pernoctaban el hijo y el marido de la víctima en la noche del crimen, ha asegurado que es imposible que el acusado saliera de la vivienda sin que el hijo se diera cuenta; que no conoció a la fallecida y que la relación de los hermanos no es tan cercana como manifiestan. Reforzaba este argumento la cuñada de la fallecida, y hermana del acusado. Además, amigos de la fallecida y el acusado aseguran que nunca vieron desavenencias matrimoniales y que el maridose desvivía por Merche.

Concluía interviniendo como testigo un panadero que ha asegurado que Merche no era feliz y que se confesaba con él.

EL JUICIO

🔗 La defensa en el juicio de Los Lirios defiende que el informe policial es un 'relato interpretativo'

🔗 Los agentes describen un 'desorden manipulado' para fingir un robo en el crimen de Los Lirios

🔗 El hijo del acusado en el crimen de Los Lirios asegura que es imposible que su padre asesinara a Mercedes